竹市明起為近4千名教職員打疫苗 週三完成施打

新竹市長林智堅今在防疫會議中宣布，市府除為「預約平台」民眾持續施打疫苗，明起將為3835名國小教職員工打疫苗，對象主要是竹市公私立國小教師，將在新竹馬偕醫院、國泰醫院、北區、香山施打站四處接種，預計20、21日接種完畢。

林智堅指出，明起竹市啟動第一階段國小教師疫苗施打，包含學前、特殊教育學校、實驗機構、外僑學校等教育人員施打疫苗，並分區分流提高施打效率。

教育處代理處長沈靜濤說，20、21日每天上午8點至11點，下午2點至5點進行施打，3835人將於兩天內完成施打。請竹市國小及收到通知的教育人員，依照排定的時間，到指定地點報到、分流施打。

教育處提醒，接種時請務必攜帶身分證、健保卡，並事先填妥接種意願書。接下來還會依序為國中、高中教育人員施打，將在國小教師完成接種後安排時程，最晚將在9月1日開學前兩週完成所有教師的第一劑疫苗接種。

市府呼籲，據中央流行疫情指揮中心規範，第三輪意願登記（即18歲以上民眾）明起收到簡訊的民眾可以上透過平台預約接種時間。