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桃園預約打疫苗23起增2大站 東奧7國手巨蛋獻聲加油

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市各接種站恢復全民預約打疫苗，民眾依時間接種，不見一起群聚接種。記者曾增勳／攝影
桃園市各接種站恢復全民預約打疫苗，民眾依時間接種，不見一起群聚接種。記者曾增勳／攝影

桃園市今天上午起3天，各社區接種站恢復進行施打AZ疫苗，採全民預約系統施打民眾，依時間前往接種站施打，不像之前長者一早一起群聚接種現象，桃園巨蛋體育館大型接種站由醫護採改良式宇美町注射方式接種，現場更廣播播放桃園出征東京奧運國手為醫護和民眾抗疫加油、為選手加油聲音，市政府表示，第三輪將自23日至28日進行疫苗接種，新增2處大型接種站，提供預約民眾接種。

桃園、蘆竹、大園各區接種站全民上網預約登記施打民眾，依時間排序到接種站施打，接種站已少見排隊人潮，桃園巨蛋體育館大型接種站接種人數多，民眾座位不動，桃園榮民醫院醫護採改良式宇美町式接種，市府表示，自23日至28日第三輪預約接種，桃園巨蛋體育館之外，將新增陸軍專科學校、體育大學林口體育館站2處大型接種站服務，預計每周接種人數16萬人。

今天起剛好桃園出征東京奧運國手田徑鄭兆村、體操李智凱、射箭魏均衡、射擊田家榛、跆拳蘇柏亞、黃鈺仁及羽球周天成7人，將陸續搭機前往東奧為國爭光，桃園巨蛋體育館施打疫苗民眾，會聽到鄭兆村等國手廣播，「感謝有你齊心抗疫、守護台灣」及「2021東奧一起為選手加油」聲音，為接種民眾加油。

市府體育局長莊佳佳表示，今天代表桃園出征東奧的7名國手，將陸續搭機前往日本參賽為國爭光，爭取佳績，國手在出征前錄下聲音廣播，為民眾及醫護抗疫加油及為東奧選手加油，這也是巨蛋體育館接種站的特色。

桃園巨蛋體育館大型接種站採改良式宇美町接種，現場播放出征東奧國手廣播加油。記者曾增勳／攝影
桃園巨蛋體育館大型接種站採改良式宇美町接種，現場播放出征東奧國手廣播加油。記者曾增勳／攝影
桃園巨蛋體育館大型接種站採改良式宇美町接種，現場播放出征東奧國手廣播加油。記者曾增勳／攝影
桃園巨蛋體育館大型接種站採改良式宇美町接種，現場播放出征東奧國手廣播加油。記者曾增勳／攝影

桃園 體育 東京奧運

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