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桃園社會企業創業競賽 135組團隊線上參與創紀錄

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
第五屆「桃園社會企業創業競賽」決賽，總獎金60萬元，共吸引全台135組青年團隊參賽，創下開辦以來的最高紀錄。圖／桃園市青年局提供
第五屆「桃園社會企業創業競賽」決賽，總獎金60萬元，共吸引全台135組青年團隊參賽，創下開辦以來的最高紀錄。圖／桃園市青年局提供

桃園青年局昨天舉辦第五屆「桃園社會企業創業競賽」決賽，總獎金60萬元，共吸引全台135組青年團隊參賽，創下開辦以來的最高紀錄。本屆競賽因應疫情改採全線上方式進行，各團隊打破線上簡報的箝制，以實作操演、影音播放等多元方式展現創意。

青年局表示，今年首度新增社創萌芽組，免企畫書、免繳交簡報，鼓勵有志解決在地社會問題但尚未有成熟商業模式的青年參與；經過一整天的輪番評選，獲獎名單於昨天傍晚揭曉。

冠軍團隊「直覺職掘」結合生涯探索與地方文化，以「多元的職能體驗課程」培養孩童自主探索與學習能力，提案獲得評審一致青睞，並抱走12萬元的創業獎金。

亞軍「Tasteme」團隊建置平台，讓店家將剩食包裝成福袋打折販售，不僅減少食物浪費，同時也提供消費者物超所值的餐點；季軍團隊「CHU’S掬子」提出嬰幼兒有機棉衣物的租賃服務，以共享概念讓衣服有效使用與循環再製。

獲萌芽組優勝的「Rangi好朋友」提出將原住民家鄉小農作物開發成護手霜，創造在地工作機會解決人口外移問題；「圖像思維學院」提供視覺筆記平台解決偏鄉教育資源不足的問題；「坤甸一番」凝聚桃園中壢新住民婦女的好手藝，讓遠在印尼坤甸的家鄉好味道作為新住民與台灣人互動的媒介。

青年局長顏蔚慈表示，競賽自2017年開辦至今，提案內容越來越多元，顯現社會創新動能潛力無限。桃園市長鄭文燦表示，市府將持續提供資源支持社會企業發展，包括每月8000元的租金補貼及最高20萬元的設備購置補助，另外平鎮新富市場也會設置社會企業平鎮館，提供辦公與營運測試空間讓進駐團隊使用。

青年 桃園 社會企業

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