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竹縣尖石、五峰 獲營建署核定1200萬打造城鎮創生環境

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
五峰鄉的雅麥石生部落的生活廣場是部落居民生活及祭祀的空間，也是部落讓遊客進行傳統體驗行程的主要場所。圖／新竹縣政府提供
五峰鄉的雅麥石生部落的生活廣場是部落居民生活及祭祀的空間，也是部落讓遊客進行傳統體驗行程的主要場所。圖／新竹縣政府提供

新竹縣尖石、五峰鄉爭取內政部營建署「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型第二階段補助計畫，分別獲核定800萬及400萬元，將進行上下水田部落景觀步道環境以及雅麥石生部落生活廣場及廊道整檢工程，整合周邊自然生態景點及傳統泰雅文化，完工後可提升原鄉觀光環境，加值在地創生產業。

縣府交旅處表示，尖石鄉上下水田部落景觀步道環境營造計畫，將重新整合新樂村水田部落甕碧潭瀑布及其周邊登山步道等設施及資源，提供更舒適的休憩步道空間、辨識及方向指引，帶動旅遊熱潮及提升遊憩品質，成為生態休閒觀光軸線。

五峰鄉的雅麥石生部落的生活廣場則是部落居民生活及祭祀的空間，也是部落讓遊客進行傳統體驗行程的主要場所，每年鄉內的櫻花季、小米播種節、桂竹筍節、甜桃採收體驗活、馬告採收節、小米豐收節祖靈祭、泰雅食農體驗活動、甜柿節等都會在廣場舉辦。

此次工程項目包括園區內的生活廣場塑造、新設生活廊道，以具在地特色之植栽加強綠美化，並設置照明、座椅、指示牌等設施，將雅麥石生部落園區打造成為五峰鄉新的知性旅遊地點。

交旅處指出，營建署「城鎮風貌及創生環境營造計畫」主要聚焦於城鎮特色景觀設計與改造，以簡單、自然、好用為原則，進行鄉鎮自然、人文及生活環境的改善。新竹縣在今年3月第一階段獲補助8案，涵蓋鄉鎮包括竹北市、竹東鎮、新豐鄉、芎林鄉、尖石鄉及五峰鄉，核定計畫總經費4230萬元。

尖石鄉上下水田部落景觀步道環境營造計畫，將提供更舒適的休憩步道空間、辨識及方向指引。圖／新竹縣政府提供
尖石鄉上下水田部落景觀步道環境營造計畫，將提供更舒適的休憩步道空間、辨識及方向指引。圖／新竹縣政府提供

新竹 尖石鄉 櫻花季

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