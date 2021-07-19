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給一條安全的路 苗縣府啟動苗62線改善可行性評估

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗62線2公里處大崩山，數噸重大石頭砸落路面，讓人觸目心驚。圖／苗栗縣政府提供
苗62線2公里處大崩山，數噸重大石頭砸落路面，讓人觸目心驚。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣泰安鄉前山、泰安溫泉區主要對外聯絡道路苗62線，邊坡峭壁經常發生土石崩落，尤其是下雨後，更讓人心驚膽顫，今年6月30日2公里處大崩山，至今還沒有完全搶通，地方人士亟盼一條安全的路，縣政府啟動改善可行性評估，希望年底前定案，爭取補助改善。

苗62線沿著汶水溪畔旁闢建，一邊是70度以上山壁，地質屬於不穩定區，地層包括礫岩、軟質和硬質岩塊，因長期風化影響，雨後容易發生土石崩落，今年因久旱，5、6月的梅雨，6月12日、6月30日都發生大崩山，數以噸重的大石頭砸落路面，尤其6月30日災害長達5、60公尺，至今還沒有完全恢復通行。

「如果有一條更安全的路都好！」泰安鄉長劉美蘭說，公所曾提案苗62線興建明隧道，不必一下雨，開車行輕就要心驚膽顫，且動輒封路，必須繞多10多分鐘的小路，危險又不便民。

苗栗縣議員黃月娥則表示，苗62線2公里處大崩山，60年來最嚴重的一次，還好土石沒有砸中人車，否則後果不堪設想，建議在苗62線對岸興建河堤共構道路，多一條替代道路也更安全。

苗62線2公里處大崩山，施工搶通期間，斷續開放通行，泰安溫泉區生意大受影響，業者江德利指出，進出溫泉區必須繞道，山區小路又崎嶇，更影響遊客意願，縣府應優先搶通苗62線，第二階段整治山壁，長期是避開易崩坍路段，興闢河堤共構道路。

縣府工務處長古明弘指出，苗62線2公里處災害是70度以上邊坡崩坍，且長達5、60公尺，路下百年灌溉水圳穿窿圳也受損，加上連日來山區午後雷雨，影響搶修進度，今天中午以後恢復施工期間上午6點到8點、中午12點到下午1點、下午5點到7點開放通行。

至於苗62線改善，縣府今年初爭取交通部核定453萬元補助，辦理「苗栗縣泰安鄉苗62線道路拓寬改善工程可行性研究案」，預計今年11月完成期末報告，不排除明隧道、河堤共構，或沿途設置防落石網等做法，縣府審定後，再爭取經費補助，提供更安全交通環境。

苗62線2公里處大崩山，路下水圳也受損，縣政府搶修，今天中午後間歇開放3時段通車。圖／苗栗縣政府提供
苗62線2公里處大崩山，路下水圳也受損，縣政府搶修，今天中午後間歇開放3時段通車。圖／苗栗縣政府提供
苗62線2公里處大崩山，數噸重大石頭砸落路面，讓人觸目心驚。圖／苗栗縣政府提供
苗62線2公里處大崩山，數噸重大石頭砸落路面，讓人觸目心驚。圖／苗栗縣政府提供

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