竹市進擊的公園2.0 第一座興南公園8月完工

為打造快樂兒童城市與步行城市願景，新竹市長林智堅5年投入5億元推動「進擊的公園」計畫，以三大原則保留綠蔭、改善排水、規畫特色遊具與友善行人空間，改造竹市23座公園，去年再啟動「進擊的公園2.0」計畫，改造10座公園，其中第一座「興南公園」改善植栽、鋪面、排水、燈光，整修涼亭與迴廊，綠地面積從13%增至45%，將於8月完工。

市府表示，去年再盤整10座皆位於步行城市第二、三階段內，有設施老舊、歷史悠久等問題的公園，啟動「進擊的公園2.0」計畫。第一座「興南公園」投入1600萬元，新設親子鞦韆、滑梯等共融遊具，增加體健、照明設施、無障礙出入口，並符合社區居民使用需求，也成為全年齡喜愛的共融公園。

興南公園占地0.3公頃，有30年歷史，原設施多、凌亂且老舊，鋪面高低不平，這次改造在榕樹下新設休憩平台、還有5座體健設施，新增親子鞦韆、溜滑梯與彈跳網等親子共融遊具。

市長林智堅指出，「進擊的公園2.0」改造包含興南公園，和平公園、長春公園、十八尖山、高峰植物園、鹽水圖書館公園、長興公園、東區金山面公園、客雅溪大公園與東光公園等10座公園。該計畫同樣秉保留原有大樹、重新梳理，視環境移植原生種樹木，增加綠覆率；改善排水不良問題；依環境規畫特色、共融遊具等原則，除增加沙坑與磨石子溜滑梯，也規畫透水彈性鋪面的環園步道。