桃園又爆河川汙染？ 南崁溪上游一片黃褐色

桃園市河川汙染又一遭，昨晚才有屠宰場及廢水業者被查到排放廢水至東門溪遭勒令停工、送辦，今天下午又有民眾在龜山區南崁溪上游一帶橋上發現，當地河川竟變成一片黃褐色，懷疑有工廠排放廢水，對此環保局表示，今天獲報派員前往稽查，尚未查出排放源頭，未來會針對該區域加強稽查。

有網友在臉書「桃園爆報」PO出多張溪水染黃的照片，稱在振興路379巷一帶目擊河川汙染，懷疑有工廠商家偷排廢水入溪，引發網友一片譁然。

桃園市環保局表示，今天下午經民眾陳情至現場稽查，自振興路229巷裕元橋起，循河川至振興路379巷永福橋一帶，檢測水質重金屬銅、鎳皆未有反應，酸鹼度為中性，水溫均在35度左右，除水色呈透明微黃色外，初判無汙染跡象。

稽查人員沿被染黃的支流向上，循線至東舊路街100號某印染整理業工廠稽查，然而人員到場時工廠並未作業，該廠放流口當下也未排放廢水。環保局指出，未來會針對該區域加強稽查。