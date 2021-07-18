苗栗市建功地下道改善 7月26日到9月18日封閉施工改善

苗栗市區重要東西交通聯絡道建功地下道，因老舊且迴轉道石頭磚路面高低不平難行，民眾迭有怨言，苗栗縣政府工務處爭取內政部營建署補助437萬元改善，預定7月26日到9月18日封閉施工，工務處籲請用路人注意改道。

苗栗市建功地下道連接中山路、府東路，上、下班尖峰時段，交流量大，但因老舊，地下道頂及機慢車側車道漏水，尤其是地下道迴轉道，當初設計石頭磚路段，用路人頗有怨言高低不平，工務處爭取營建署補助改善，預定7月26日到9月18日封閉施工。