快訊

人聲鼎沸！遊客擠爆布袋觀光漁市 嘉義各大景點人潮湧現

獨／致死率居高不下 指揮中心再放寬單株抗體限制

苗栗市建功地下道改善 7月26日到9月18日封閉施工改善

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市建功地下道7月26日到9月18日封閉施工，修繕漏水、路面及路燈等項目，迴轉道將刨除，改鋪瀝青路面。記者范榮達／攝影
苗栗市建功地下道7月26日到9月18日封閉施工，修繕漏水、路面及路燈等項目，迴轉道將刨除，改鋪瀝青路面。記者范榮達／攝影

苗栗市區重要東西交通聯絡道建功地下道，因老舊且迴轉道石頭磚路面高低不平難行，民眾迭有怨言，苗栗縣政府工務處爭取內政部營建署補助437萬元改善，預定7月26日到9月18日封閉施工，工務處籲請用路人注意改道。

苗栗市建功地下道連接中山路、府東路，上、下班尖峰時段，交流量大，但因老舊，地下道頂及機慢車側車道漏水，尤其是地下道迴轉道，當初設計石頭磚路段，用路人頗有怨言高低不平，工務處爭取營建署補助改善，預定7月26日到9月18日封閉施工。

工務處指出，快車道約215公尺，兩側混合車道約136公尺，及迴車道約210公尺，修繕漏水、路面及路燈等項目，迴轉道將刨除，改鋪瀝青路面，施工期間籲請用路人改道建中地下道、國華地下道、長春街、郵電街，及台13線貓裏山公園地下道。

苗栗市建功地下道7月26日到9月18日封閉施工，修繕漏水、路面及路燈等項目，迴轉道將刨除，改鋪瀝青路面。記者范榮達／攝影
苗栗市建功地下道7月26日到9月18日封閉施工，修繕漏水、路面及路燈等項目，迴轉道將刨除，改鋪瀝青路面。記者范榮達／攝影

車道 苗栗縣

延伸閱讀

台南鐵路地下化 三處重要地下道與陸橋這些時間將封閉

相關新聞

微解封遊客回流 上百人遊大溪老街、石門水庫湧千輛車

微解封首個周末，桃園石門水庫出現人潮，石門水庫管理中心指出，截至中午12點，初步統計今日累計有912輛小客車和164輛機...

苗栗市建功地下道改善 7月26日到9月18日封閉施工改善

苗栗市區重要東西交通聯絡道建功地下道，因老舊且迴轉道石頭磚路面高低不平難行，民眾迭有怨言，苗栗縣政府工務處爭取內政部營建...

桃園日照機構重啟有望？ 社會局：明起開放送件審核

指揮中心日前宣布社區式照護機構有望重啟，條件是工作人員接種率達8成，桃園市府今表示，目前各類型長照機構施打率達9成，明起...

台南市議會也做為大型注射站 今天開打

台南市議會也開打了，台南市衛生局表示，你會主動提供場地作為大型注射站，今天首度開打，一上午已經打了287人，由於場地大又...

桃園防疫旅館比中央更嚴格 市府：確診住過空2天才清消

桃園市國門防疫第一線，防疫旅館的入境旅客居隔人數最多，市政府觀旅局長楊勝評今天中午表示，中央防疫指引規範確診者住過防疫旅...

桃園打2劑長者可預約了！ 鄭文燦：23日起三輪開打

桃園市醫護及社區接種站今天休息一天，明天起3天再進行預約制接種AZ疫苗，市長鄭文燦今天上午表示，65歲以上原先接通知接種...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。