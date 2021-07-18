桃園日照機構重啟有望？ 社會局：明起開放送件審核

指揮中心日前宣布社區式照護機構有望重啟，條件是工作人員接種率達8成，桃園市府今表示，目前各類型長照機構施打率達9成，明起開放開放機構送件審核，備查後即可啟用；而有關第五類第一線社工施打疫苗部分，逾9成已接種，將再次徹查以提高施打率。

衛福部日前指出，日照機構恢復營運需依指引內要求，全體人員疫苗接種率須達8成，對此衛生局長王文彥表示，目前各類長照機構人員接種率達9成，然而仍有部分志工尚未納入，將從寬認定後盡可能施打，也呼籲相關人員盡量接種。

社會局表示，已根據指引規劃社區日間型長期照顧機構、老人及身障福利機構之日照服務、日間型精神復健機構、早期療育機構等恢復營運，各機構須符合防疫規劃並附上檢核表送審，項目包括人員接種率達8成、分區用餐規劃及機構內防疫相關措施等，備查後即可恢復營運，明起開放送件。

有關一線社工人員接種疫苗狀況，市長鄭文燦表示，包括家暴中心、獨居長者、街友服務、社會救助、心理衛生等從事外展工作的一線社工員都要施打疫苗，大部分人員均已接種，將研議再次徹查並鼓勵接種，盡可能提升接種率。

社會局表示，目前全市符合資格的一線志工有390多人，有370多人、逾9成已接種，有部分未接種者是身體狀況不允許；至於其他未符合資格的社工，例如未與政府合作的民間單位、社區照顧關懷據點的社工、照服員等，目前則仍未納入。