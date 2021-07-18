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台中染疫醫師曾搭高鐵 衛生局長：潛伏期無傳染力

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市衛生局長曾梓展指出，案15492的染疫醫師應是在北部醫院感染，但當天離院時應尚在潛伏期，因此尚無傳染性。圖／台中市政府提供
台中市衛生局長曾梓展指出，案15492的染疫醫師應是在北部醫院感染，但當天離院時應尚在潛伏期，因此尚無傳染性。圖／台中市政府提供

台中市日前確診的62歲醫師案15492，上月23日因病赴北部醫院住院治療，29日因該院出現確診病例而出院返回台中，本月9日開始出現症狀，本月15日因發燒由119送醫院確診，目前住院隔離治療中。有媒體今在市府記者會中詢問，他在回台中市途中曾搭乘高鐵，也曾回醫院回診，是否曾經疫調，有沒有傳染疑慮？衛生局長曾梓展指出，這名醫師應是在北部醫院感染，但當天離院時應尚在潛伏期，因此尚無傳染性。

曾梓展說，該名醫師本月9日開始出現症狀，往前推算，他在上個月29日離開北部醫院時，應該尚在潛伏期，並無傳染力，因此也不並公布曾搭乘的交通工具。

曾梓展昨天曾說明，已匡列醫師家人與接觸者22名，個案足跡史也已清潔消毒。

醫師 台中市 衛生局

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