聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中染疫醫師曾搭高鐵 衛生局長：潛伏期無傳染力
台中市日前確診的62歲醫師案15492，上月23日因病赴北部醫院住院治療，29日因該院出現確診病例而出院返回台中，本月9日開始出現症狀，本月15日因發燒由119送醫院確診，目前住院隔離治療中。有媒體今在市府記者會中詢問，他在回台中市途中曾搭乘高鐵，也曾回醫院回診，是否曾經疫調，有沒有傳染疑慮？衛生局長曾梓展指出，這名醫師應是在北部醫院感染，但當天離院時應尚在潛伏期，因此尚無傳染性。
曾梓展說，該名醫師本月9日開始出現症狀，往前推算，他在上個月29日離開北部醫院時，應該尚在潛伏期，並無傳染力，因此也不並公布曾搭乘的交通工具。
曾梓展昨天曾說明，已匡列醫師家人與接觸者22名，個案足跡史也已清潔消毒。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言