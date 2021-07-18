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疫苗預約施打踴躍 桃市府將擴增接種量能

中央社 / 桃園18日電

桃園市長鄭文燦今天表示，明天起至21日一連3天，繼續進行第2輪預約施打民眾的接種作業，23日起還將擴增疫苗接種量能至每週16萬人，協助民眾盡早完成疫苗接種。

鄭文燦上午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫專案會議中表示，桃園市從23日起的第3輪、第4輪疫苗預約接種，預估從現有的每週10萬人擴增至近16萬人量能，市府將安排桃園巨蛋體育館、陸軍專科學校及國立體育大學綜合體育館站3個大型接種站，而社區接種站也新增平鎮區三安集會所，提供市民更多選擇。

鄭文燦指出，考量桃園區接種預約人數近乎滿載，市府評估擴大桃園巨蛋體育館的接種量能，後續並增設社區接種站，同時呼籲民眾就近接種。

鄭文燦說，市府以往透過民政系統發送通知單，安排65歲以上長輩接種，與中央的疫苗登記系統預約方式不同。現階段中央須精準分配疫苗，且因長者接種疫苗種類不同，所以傾向採取登記預約制，若長者已符合第2劑施打條件，一樣可預約前往社區接種站接種。

鄭文燦提到，過去市府盡力爭取部分族群、職業造冊安排施打疫苗，但中央流行疫情指揮中心考量當前已進入18歲以上皆可預約接種階段，將以登記預約為主，不再透過人員造冊施打疫苗，也無優先類別之分，未來會配合政策以登記預約施打疫苗為主。

疫苗 桃園 鄭文燦

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