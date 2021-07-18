苗栗動防所愛心小站可望27日重開 歡迎來領養貓狗

疫情第三級警戒期間暫時封閉的苗栗縣動物保護防疫所的「愛心小站」，動防所計畫如果疫情降級，7月27日起每周二下午1點半到3點半重啟開張，動防所歡迎民眾踴躍認養犬貓。

苗栗動物生態保育教育中心動物收容所設在銅鑼鄉朝陽村6鄰朝北55之1號，動防所方便民眾領養犬貓，在苗栗市玉華里玉清路382之1號動防所，每周二下午辦理愛心小站活動，動防所所長張俊義說，疫情三級警戒期間暫停，如果7月26日降級，可望27日以後每周二恢復愛心小站。

張俊義說，7月27日下午1點30分到3點30分，將會挑選收容所犬貓各2隻最佳主角、最上鏡頭、最Q及值星長，規畫在動防所走廊愛心小站互動、拍照、fb上傳及分享，民眾也可於上網「全國動物收容所系統」苗栗動物生態保育教育中心（動物收容所），挑選指定犬貓在愛心小站辦理領養，洽詢電話037-320049。