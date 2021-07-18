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新竹動物園、關埔國小奪2021年國家卓越建設獎成就獎

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
關埔國小則以小樹林取代校園圍牆，更有天井桂竹林美景。圖／新竹市政府提供
關埔國小則以小樹林取代校園圍牆，更有天井桂竹林美景。圖／新竹市政府提供

新竹市立動物園、新竹市關埔國小近日拿下「2021年國家卓越建設獎」綜合成就獎，兩者的規畫設計、環境文化、施工品質過去就曾獲該獎肯定，這次再拿下代表全方位的殊榮。

市府指出，市立動物園顛覆傳統，透過設計打開動物籠舍，讓民眾宛如走進動物的家，更貼近觀察動物；關埔國小則以小樹林取代校園圍牆，更有天井桂竹林、樹網吊床、零距離溜滑梯、流線型教室等最美五景。兩項建設作品都歡迎民眾疫情後走訪，感受設計力量。

市府指出，這次共獲22個獎項，包括2座綜合成就獎、4座卓越獎、2座特別獎、7座金質獎、7座優質獎。「國家卓越建設獎」(FIABCI-Taiwan Real Estate Excellence Awards)由社團法人中華民國不動產協進會舉辦，為台灣年度建設的最高榮譽，得獎者並同時獲被推薦參加「全球卓越建設獎」(FIABCI World Prix d’Excellence Awards)的資格。

市長林智堅表示，此次獲獎更代表動物園、關埔國小在規畫設計、環境文化等獲全方面肯定。另外，「新竹市華德福實驗學校」榮獲最佳規畫設計類卓越獎，該校幼兒園將在110學年開學，屆時首批學生將可在國家肯定建築裡上課。

華德福實驗學校以融合地景的設計將校舍配合地形起伏建造，並設置森林教室、大地劇場、秘密花園、森林與池塘秘境等設施，讓學生穿梭在大自然之中。

「汀甫圳通學步道」榮獲最佳環境文化類卓越獎，該步道以親水綠化空間串連學府路兩側的校園，並打開校園圍牆，創造通透的景觀視覺，再以綠坡調整校園與路面高低落差，設置木平台等休憩設施，在不擾動生態的原則下打造優質的步行環境。

另外，「新竹市圖書館新總館」、「新竹國際展演中心」榮獲最佳規畫設計類卓越獎，新竹市圖書館新總館設計天窗引入自然光源，營造環保明亮的閱讀空間，更以兩道書架打造「知識峽谷」；「國際展演中心」則是一座可供舞台劇、舞蹈等大型展演且具彈性使用的專業演出場館。

新竹市關埔國小拿下「2021年國家卓越建設獎」綜合成就獎。圖／新竹市政府提供
新竹市關埔國小拿下「2021年國家卓越建設獎」綜合成就獎。圖／新竹市政府提供
新竹市立動物園獲「2021年國家卓越建設獎」綜合成就獎。圖／新竹市政府提供
新竹市立動物園獲「2021年國家卓越建設獎」綜合成就獎。圖／新竹市政府提供
新竹動物園顛覆傳統，透過設計打開動物籠舍，讓民眾宛如走進動物的家，更貼近觀察動物
新竹動物園顛覆傳統，透過設計打開動物籠舍，讓民眾宛如走進動物的家，更貼近觀察動物

新竹 動物園

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