桃園東門溪廢水汙染嚴重 鄭文燦：2業者勒停法辦重懲

桃園市環保局接獲桃園區東門溪遭到黃褐色廢水嚴重汙染，環保稽查人員會同警方昨晚漏夜稽查，查出汙染源是大樹林屠宰場和代為操作廢水的咖利多科技涉嫌重大，市長鄭文燦今天上午表示，2家業者非法儲存工業液水、廢液嚴重，經採樣發現汙染東門溪重大，立即要求環保局將2業者依法勒令停工、從重處罰和移送法辦。

三級警戒期間，桃園市不肖業者趁機偷排汙染源，繼茄苳溪、南崁溪查獲遭桃園區一處營建工地偷排黃泥水汙染，環保局再接獲東門溪出現嚴重黃褐也汙水染源嚴重，環保局、警方昨夜聯合展開稽查行動，循東門溪加蓋追查偷排汙染源。

鄭文燦表示，原以為汙染源來自營建工地，經專案稽查附近56處營建工地，查獲6家明確違規，其中1家業者勒令停工、5家業者按累計從重處罰，還有查出7家排水疑慮採檢，若檢出廢水超標亦將依法罰。

環保稽查人員追查黃褐色廢水汙染源，一段是在東門溪加蓋處，克服困難查出汙染源並非營建工地，28人再循線溯源追查，發現某業者利用小蜜蜂規避稽查，進一步查出汙染源是大樹林屠宰場和廢水代操業者咖利多科技股涉嫌重大。