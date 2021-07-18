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80多年歷史日式內灣派出所 啟動修復與活化

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹縣長楊文科近日偕交旅處、產發處、教育處等一同會勘舊內灣派出所。圖／新竹縣政府提供
新竹縣長楊文科近日偕交旅處、產發處、教育處等一同會勘舊內灣派出所。圖／新竹縣政府提供

新竹縣橫山分局內灣派出所已有80多年歷史，是少數保留完整日式派出所，由於去年員警辦公廳舍落成，舊派出所閒置移交文化局管理；文化局表示，為啟動修復與活化工作，今年已向財政部提案ROT評估與規畫，期望加入民間力量活化建築。

新竹縣長楊文科近日偕交旅處、產發處、教育處，以及橫山鄉長張志弘、議員張良印一同會勘舊內灣派出所，會中由文化局說明後續修復活化構想與期程。

楊文科表示，內灣舊派出所為日式傳統木造建築，由於建築的優美形式與歷史價值，在2006年登錄為新竹縣歷史建築，文化局在6月向財政部提案申請「ROT促參可行性評估及先期規畫」，希望徵選出具有設計、修復、經營三合一能力的團隊，進駐派出所經營活化，結合周邊內灣國小劉興欽漫畫館、商圈等文化景點資源，帶動整個內灣商圈的文化觀光效益。

文化局長李安妤表示，內灣舊派出所緊鄰內灣老街，地勢高、視野良好，可俯瞰整個內灣火車站及附近商圈，過去一直擔負著在地治安要塞的角色，而派出所建築形式優美，前庭還有樹齡近百年的桂花樹，及小巧的水池造景，充滿濃厚的日式風情；派出所旁的階梯步道往上可前往賞螢勝地東窩，並可一探木馬道遺蹟，是個非常具有文化觀光的潛力的地點。

李安妤也說，在舊派出所閒置期間，感謝當地熱心居民協助環境清潔維護，警察局持續巡守，文化局接管後，除辦理場地安全保險，已安排會同學者專家進行建物體檢，確認建物修繕、蟲蟻防治、門禁安全等需求。

新竹縣橫山分局內灣派出所已有80多年歷史，是少數保留完整日式派出所。圖／新竹縣政府提供
新竹縣橫山分局內灣派出所已有80多年歷史，是少數保留完整日式派出所。圖／新竹縣政府提供

內灣 文化局 歷史建築

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