竹東中央市場夜市爆人潮 攤販急喊：不是讓你們來逛街

竹東因疫情高峰期間，接連爆出長照機構群聚感染事件，使得鎮上商業活動幾乎凍結，不過隨著疫情暫緩，終於迎來微解封後首個周末，竹東中央市場夜市卻爆出逛街人潮，嚇壞附近居民及攤商，讓攤販不得不大聲呼籲「不是讓你來逛街！買了趕快回家」。

竹東中央市場夜市因是新竹縣目前唯一宣布恢復營業的合法夜市，因此不少攤販從昨天就已經開始備料準備，許多攤商對於能重新營業都很期待，沒想到從今天（17日）下午4點過後，來夜市採買購物的人潮就逐漸出現，更出現越來越多人的傾向。

攤商見現場購物民眾越來越多，擔心有群聚問題，急忙大聲呼籲民眾買了就趕快離開，不要逗留、悠哉逛街，現場也有夜市協會工作人員拿著大聲公宣導，要求民眾排隊購物保持距離，並且戴好口罩保護他人、自己。

有攤販就私下表示，攤商做生意很不容易，尤其夜市因疫情休市，大家好不容易苦撐到微解封，不希望因為大意造成防疫破口，讓夜市被迫繼續停業下去，因此目前營業攤商都很謹慎低調，「以服務在地居民、方便外食族買餐點而已，不是要讓大家放鬆地來逛街。」

來現場購物的羅姓民眾則說，因為很久沒逛夜市，聽聞夜市重開才來這邊知名的麻辣臭豆腐、滷肉飯，不過現場排隊秩序都很良好，大家也都有保持距離，應該不至於有防疫破口的問題；有許多在地民眾則是騎機車，把夜市當得來速，點餐拿了就離開。