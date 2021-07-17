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微解封第一天假日 桃園山上依然難見人潮 海邊要排隊

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市復興區角板山商圈遊客比過去的假日多一些，但還不至於形成人潮。記者鄭國樑／攝影
桃園市復興區角板山商圈遊客比過去的假日多一些，但還不至於形成人潮。記者鄭國樑／攝影

今天是政府微解封第一個假日，桃園市上山、下海的遊客雖然增加，但是到海邊的遊客遠比上到北橫復興原鄉的遊客高出許多，竹圍、永安漁港更可以稱得上人潮，兩處漁港的漁港觀光漁市生鮮，還有小吃部雖然不能內用，但是民眾還是樂於到此一遊，而且大方消費毫不手軟。

中壢區漁會總幹事黃德汶指出，還沒有微解封之前，永安漁港觀光漁市到了假日遊客就明顯增加，今天微解封第一個假日，遊客確實比過去的假日多了將近兩成，漁會有專人和志工在現場管制入場人數，漁港的腹地大，到了下午3點停車場的停車數量還沒有超過40%，未達紅燈訊號不需要啟動禁止進入場的機制。

漁會表示，永安漁港的夕陽全國有名，不過海岸現長，不至於出現民眾群聚賞夕陽的情形，但是漁會和警方還是會在現場注意和提醒。

桃園市大溪鎮分局表示，今天到復興區北橫主要景點的遊客雖然比平日多一些，但還不至於出現人潮，角板山商圈上巴陵的遊客比較多，警方增加巡邏密度，注意有沒有遊客違反防疫規定。警方支援復興區公所在3個主要通往復興區北橫的路口，設置量額溫管制站，地點分別在大溪往復興區北橫三民的路段，還有新北市三峽往復興區三民的路段，以及羅馬公路進入北橫的路段。

復興區公所秘書周星文指出，上巴陵停車場因為可以欣賞大範圍的山景，遊客比以往的假日多，附近的餐廳生意也跟著有起色，雖然只能外帶但是訂單增加，連賣香腸的攤位都生意興隆，店家可以感受微解封真的稍微不一樣。

北區水資源表示，石門水庫園區今天截至中午12點，累計小客車720輛，機車120台，入園高峰時小客車達416輛，大於400輛紅色燈號標準，一度短暫管制。

大溪警分局表示，雖然下午3點以後，上山的遊客會陸續下山，部分遊客會在百吉隧道外的農場停留，不然就是過隧道以後進入慈湖兩蔣文化園區，警方都會在下午3點過後加強這些地點的車輛管制。

至於大溪老街因為遊客嘗美食受到限制今天上午看不見人潮，下午有一些遊客逛老街，店家表示，和過去假日和平老街滿滿的遊客盛況有天壤之別，因為客人知道還是不能邊走邊吃，也沒有特別劃出用餐區，到老街逛一逛看一看沒多久就離開，消費力道當然很弱。

大溪老街下午3點過後雖然有遊客，但是比起以往少了至少8成。圖／桃園市觀光旅遊局即時影像
大溪老街下午3點過後雖然有遊客，但是比起以往少了至少8成。圖／桃園市觀光旅遊局即時影像
永安漁港觀光漁市雖然不能內用餐飲，但是遊客消費還是很捧場。記者鄭國樑／攝影
永安漁港觀光漁市雖然不能內用餐飲，但是遊客消費還是很捧場。記者鄭國樑／攝影
永安漁港微解封第一天觀光漁市場遊客更多。記者鄭國樑／攝影
永安漁港微解封第一天觀光漁市場遊客更多。記者鄭國樑／攝影

北橫 大溪老街 微解封

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