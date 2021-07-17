蘇揆視察竹北嘉豐國小新建工程 加碼中央補助預算達7成

新竹縣因產業結構吸引大量外縣市人口移居，竹北市人口更快速上升，就學需求不斷上升卻面臨學校不足問題，行政院長蘇貞昌今天就視察竹北嘉豐國小新建工程，隨行的教育部長潘文忠及國教署長彭富源則一同宣布將補助新竹縣5所新設校及舊有校舍增建工程，中央補助幅度將達7成。

新竹縣實施總量管制的國中小學就有12校，尤其竹北地區學生超額情形嚴重，不少家長根本無法順利讓孩子就進入學，目前竹北已有5所國中小學正在興建或規畫中，其中嘉豐國小預計111學年度開始招收新生，希望能解決竹北地區學校、班級數不足的問題。

行政院長蘇貞昌上午前往嘉豐國小視察興建工程，他提起自己當年擔任台北縣長，台北縣近400萬人口，一年預算才700億，仍建了24所新學校，而比較現在新竹縣56萬人口，一年預算就有300億，應該更能好好建設地方，但他也讚賞縣長楊文科「有魄力」，能夠仔細規畫學區，還讚新竹縣府「錢都還沒到位，自己就先準備規畫，甚至已經在動工了」。

蘇貞昌也表示，自己當過地方父母官知道，中央如果能夠提供越多協助及補助，當然地方就能越輕鬆，因此強調中央的挹注絕非為了政治、政黨，而是為了孩子的未來、教育，政府的教育政策態度會決定國家未來培養出什麼樣的人才，「何況這也是解決現在年輕夫妻最迫切的需要。」

教育部長潘文忠針對新竹縣5所校舍工程的預算提出中央負擔6成的規畫，蘇貞昌則當場加碼到7成，但蘇也開玩笑稱回去就要馬上給新竹市長及苗栗縣一個交代，還有其他人口不斷增加的縣市也在等相關預算，但他看到新竹縣的規畫完整符合中央教育政策，但也要求國教署再仔細核對規畫案細節。

總計新竹縣嘉豐國小、勝利國中、文中二、文小三，以及六家高中老舊校舍拆建工程等5校的硬體工程預算就需24億元；縣長楊文科表示，感謝中央能明白新竹縣的需求，他也說明，新竹縣在去年人口總增加率、淨遷入率排名都是全台第1高，學齡人口快速增加，每年教育經費就占縣府總預算4成以上。