微解封首假日 桃園竹圍漁港一度湧現人潮

今天是疫情微解封後首個假日，桃園竹圍漁港上午湧現大批人潮。桃園市農業局表示，漁港直銷中心比照市場依身分證尾數單雙分流，不少人到現場才知道，因此在外聚集，會加強宣導。

中央流行疫情指揮中心日前宣布，全國第3級警戒延長到26日，但13日起可適度微解封。今天是微解封以來首個假日，位於桃園市大園區的竹圍漁港上午一度湧現大批人潮，直至下午1時許才趨緩。

桃園市政府農業局漁牧科科長高明‧帕桑表示，為了降低人流，漁港的魚貨直銷中心比照市場，採取身分證尾數單雙分流採買，單數者在週三、五、日採買，雙數者在週二、四、六，今天有些民眾到場後才知道，因此會聚集在門口，感覺上人潮很多。

高明‧帕桑表示，已在竹圍漁港直銷中心前增設徒步區，方便民眾排隊時可以拉出空間，直銷中心也採入場管制，除了看身分證尾數，進場最多約100人，並視實際空間調整。

高明‧帕桑表示，有觀察漁港的假日人流，自從端午連假之後就有增加，但也是以往人潮最多時候的3成左右，竹圍漁港今天的人流也沒有到特別暴增。

桃園市政府警察局大園分局表示，已派出加強警力在竹圍漁港附近進行交通疏導、加強取締違停，同時在漁港內來回巡邏，宣導民眾採買完後儘速離開，勿逗留聚集。