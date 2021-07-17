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微解封首周末 陳時中：同車出遊「皆同住家人」可車內飲食

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六福村微解封首周末湧人潮 園方樂觀預估今遊客破千人

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
進入園區內都必須確實實聯制及配合戴口罩、消毒雙手，入口處工作人員也依序引導遊客。圖／六福村提供
進入園區內都必須確實實聯制及配合戴口罩、消毒雙手，入口處工作人員也依序引導遊客。圖／六福村提供

微解封後首個周末假日，新竹縣的六福村主題遊樂園也迎來第1波遊客高峰，因今天新竹地區上午天氣十分晴朗，不少遊客一早開園就趕著入園遊玩，許多更是家庭親子客，六福村預估今天入園人數有機會突破千人。

六福村目前因仍在三級警戒階段，維持入園人數總量管制3000人，不過隨著樂園重新開園恢復營業，今天一早六福村售票處已經睽違2個多月首次出現排隊購票人潮，但因園區占地有近百公頃，雖然上午已有約600人入園，但園區仍不顯壅擠。

園方就預估今天入園遊客人數有機會突破千人，而園內的高刺激強度遊樂設施也出現排隊人潮，如老油井也是坐滿遊客，而六福村野生動物園平時都有大排長龍數小時才能坐到的遊園小火車，因為座位數較多，今天則是不需排隊就能輕鬆搭乘。

相對於微解封首日不到500人入園，今天預計破千人也讓園方在防疫方面不敢大意，也加強派工作人員巡視遊客防疫距離，同時在園區內戶外用餐也格外小心，會加強宣導遊客儘速用餐、用餐完畢立即戴上口罩。

六福村一早出現排隊購票人潮，中午園區遊客人數維持在500到600人。圖／六福村提供
六福村一早出現排隊購票人潮，中午園區遊客人數維持在500到600人。圖／六福村提供

新竹 微解封 導遊

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