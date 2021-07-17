六福村微解封首周末湧人潮 園方樂觀預估今遊客破千人

微解封後首個周末假日，新竹縣的六福村主題遊樂園也迎來第1波遊客高峰，因今天新竹地區上午天氣十分晴朗，不少遊客一早開園就趕著入園遊玩，許多更是家庭親子客，六福村預估今天入園人數有機會突破千人。

六福村目前因仍在三級警戒階段，維持入園人數總量管制3000人，不過隨著樂園重新開園恢復營業，今天一早六福村售票處已經睽違2個多月首次出現排隊購票人潮，但因園區占地有近百公頃，雖然上午已有約600人入園，但園區仍不顯壅擠。

園方就預估今天入園遊客人數有機會突破千人，而園內的高刺激強度遊樂設施也出現排隊人潮，如老油井也是坐滿遊客，而六福村野生動物園平時都有大排長龍數小時才能坐到的遊園小火車，因為座位數較多，今天則是不需排隊就能輕鬆搭乘。