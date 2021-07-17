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影／竹市賞蟹步道續封 仍見零星遊客闖入賞景
新竹市香山濕地賞蟹步道是竹市熱門景點之一，但因應三級警戒封閉，市府一度因應微解封決定有條件開放，但日前仍宣布持續暫停開放，今天是微解封首個假日，賞蟹步道周邊遊客明顯變多，卻可見零星遊客無視市府防疫規定，闖入封閉的步道賞景。
新竹市政府日前宣布，包括新竹市假日市集、國民運動中心、南寮親子沙灘、香山賞蟹步道及動物園等都持續暫停開放，維持三級警戒的封閉狀態，不過，隨著疫情趨緩，今天假日竹市部分景點都開始陸續出現遊客，不少家長帶著孩子出遊、踏青。
香山賞蟹步道長250公尺，沿著步道可欣賞弧邊招潮蟹、德氏仿厚蟹等十多種螃蟹，退潮時「萬蟹奔騰」景象更是壯觀，不過，市府考量步道空間有限，從三級警戒以來就未對外開放，入口處閘門張貼「步道封閉禁止進入」告示，也貼有竹市府公文。
不過，今天微解封首個假日，新竹地區天氣晴朗炎熱，賞蟹步道周邊陸續出現遊客賞景，但步道因持續封閉，不少遊客看見公告悻悻然離開，正好趁退潮踏上沙灘欣賞各式螃蟹物種，但仍有遊客無視公告闖入步道賞景，也可見家長帶著孩子在內活動。
有遊客認為，既然市府公告賞蟹步道仍持續封閉，就應該遵守，旁邊還是有其他遊憩空間可以活動，影響不大，但也有遊客說，疫情已沒想像緊繃，市府可以考慮賞蟹步道微解封，管制入內人數，不過也代表需要再加派人力管控，避免亂象。
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