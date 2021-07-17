快訊

微解封傳憾事 澎湖3男相約浮潛一人失蹤尋獲已溺斃

「早有預警卻沒疏散」 西歐洪患已釀百死、千人下落不明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台61線高架化消除苗栗12處平面路口 可行性研究獲核定

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
台61線西濱公路與126線路口原為平面相交，因事故頻傳，地方多年前爭取在126線施設高架橋跨越台61線改善問題。本報資料照片
台61線西濱公路與126線路口原為平面相交，因事故頻傳，地方多年前爭取在126線施設高架橋跨越台61線改善問題。本報資料照片

台61線西濱快速公路全線仍有近35公里計23處的平交路口尚未立體化，其中苗栗縣就有12處平交路口待改善，行政院6月間已核定「台61線快速公路新北市至苗栗縣路段平交路口改善可行性研究」，縣府強調，感謝中央支持台61線平交路口主線立體化計畫，將繼續配合公路總局辦理台72線延伸至台61線等重大交通建設計畫，盼有效打造竹竹苗地區完整快速公路路網。

苗栗縣政府指出，台61線是國道1號、3號主要替代道路，但現況仍有近35公里計23處平交路口尚未立體化，不利整體交通疏運功能，公路總局前年曾召開說明會，地方及鄉親都強烈支持，但因行政院考量與國道1號五楊高架道路延伸計畫的競合關係裁示緩辦。

縣府表示，基於地方民意、交通疏運及未來整體區域發展考量，縣長徐耀昌責成工務處透過立委陳超明多次向中央反映這項建設的必要性，6月4日終獲核定辦理可行性研究，公路總局現已啟動環境差異分析作業，預計8月送環保署審查，等通過後再提報建設計畫至行政院爭取核定。

台61線早年開闢時，苗栗縣後龍、竹南路段有多處與地方道路相交，在民眾要求下規畫為平交路口，但通車後，部分平面路口事故頻傳，因此又封閉，其中與126線公路交會路口，經地方力爭，在126線設高架橋跨越西濱，改為立體交叉後， 事故終於減少，西濱近年完成路段多採高架，行車比有平面路口相交的路段便捷，也加強地方爭取高架化意願。

縣府工務處指出，依公路總局規畫的可行性報告，台61線主線將高架立體化，除了2次穿越國道3號的路段受限工程技術仍採平面通過，共可消除縣內12處平交路口，並增設竹南1（聯絡道為苗2線）、竹南2（聯絡道為龍江街及博愛街）、竹南3（聯絡道為台1己線）、後龍1（聯絡道為苗8線及苗11線）等4處分離式交流道銜接台61高架主線，另外，竹南龍江街可同時銜接國道3號及台61高架主線，促使竹南、後龍沿線交通功能更完善。

台61線西濱竹南崎頂路段的平交路口，通車後因交通安全顧慮又封閉。本報資料照片
台61線西濱竹南崎頂路段的平交路口，通車後因交通安全顧慮又封閉。本報資料照片
公路總局規畫的可行性報告，台61線主線將高架立體化，苗栗縣可消除改善12處平面路口、新竹9處。圖／苗栗縣政府提供
公路總局規畫的可行性報告，台61線主線將高架立體化，苗栗縣可消除改善12處平面路口、新竹9處。圖／苗栗縣政府提供
公路總局規畫的可行性報告，台61線主線將高架立體化，苗栗縣可消除改善12處平面路口。圖／苗栗縣政府提供
公路總局規畫的可行性報告，台61線主線將高架立體化，苗栗縣可消除改善12處平面路口。圖／苗栗縣政府提供
公路總局規畫的可行性報告，台61線主線將高架立體化，苗栗縣可消除改善12處平面路口。圖／苗栗縣政府提供
公路總局規畫的可行性報告，台61線主線將高架立體化，苗栗縣可消除改善12處平面路口。圖／苗栗縣政府提供

國道 行政院 苗栗縣

延伸閱讀

影／暫停營業近2個月 苗栗英才夜市重新開張

台64線八里匝道發生連環車禍 公路總局將設告示牌提醒

雨彈來了範圍擴大！ 12縣市大雨特報 台中苗栗防大雷雨

苗栗6鄉鎮市地政所主任輪調 上午聯合交接

相關新聞

微解封首周末！夜市周邊偷吃民眾多 「勸完一批又來一批」

微解封首周末，桃園市的夜市出現人潮，違規情況也跟著增加，不少民眾買完東西就跑到附近公園或社區大樓人行道，直接拉下口罩大吃...

健保卡審查預約疫苗２秒搞定 桃園巨蛋接種率破9成

公費疫苗預約平台的接種計畫第二天適逢周末，桃園部分接種站雖逢整點會湧現報到人潮，但查核窗口消化人潮迅速，秩序大致良好，民...

竹市預約接種AZ疫苗報到率99% 林智堅分享黃金離峰時間

新竹市政府今天持續替線上預約AZ疫苗者接種，早上報到率99%，讓竹市疫苗涵蓋率推進到18%。市長林智堅也觀察，每個報到時...

影／竹市賞蟹步道續封 仍見零星遊客闖入賞景

新竹市香山濕地賞蟹步道是竹市熱門景點之一，但因應三級警戒封閉，市府一度因應微解封決定有條件開放，但日前仍宣布持續暫停開放...

台61線高架化消除苗栗12處平面路口 可行性研究獲核定

台61線西濱快速公路全線仍有近35公里計23處的平交路口尚未立體化，其中苗栗縣就有12處平交路口待改善，行政院6月間已核...

台3線8處重機追焦熱門地點 苗栗警方將加強取締違規

苗栗縣台3線公路風景秀麗、路幅寬廣且彎道多，成為大型重型機車、超跑愛好者的出遊勝地，吸引許多攝影追焦者來捕捉重機過彎壓車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。