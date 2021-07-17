台61線高架化消除苗栗12處平面路口 可行性研究獲核定
台61線西濱快速公路全線仍有近35公里計23處的平交路口尚未立體化，其中苗栗縣就有12處平交路口待改善，行政院6月間已核定「台61線快速公路新北市至苗栗縣路段平交路口改善可行性研究」，縣府強調，感謝中央支持台61線平交路口主線立體化計畫，將繼續配合公路總局辦理台72線延伸至台61線等重大交通建設計畫，盼有效打造竹竹苗地區完整快速公路路網。
苗栗縣政府指出，台61線是國道1號、3號主要替代道路，但現況仍有近35公里計23處平交路口尚未立體化，不利整體交通疏運功能，公路總局前年曾召開說明會，地方及鄉親都強烈支持，但因行政院考量與國道1號五楊高架道路延伸計畫的競合關係裁示緩辦。
縣府表示，基於地方民意、交通疏運及未來整體區域發展考量，縣長徐耀昌責成工務處透過立委陳超明多次向中央反映這項建設的必要性，6月4日終獲核定辦理可行性研究，公路總局現已啟動環境差異分析作業，預計8月送環保署審查，等通過後再提報建設計畫至行政院爭取核定。
台61線早年開闢時，苗栗縣後龍、竹南路段有多處與地方道路相交，在民眾要求下規畫為平交路口，但通車後，部分平面路口事故頻傳，因此又封閉，其中與126線公路交會路口，經地方力爭，在126線設高架橋跨越西濱，改為立體交叉後， 事故終於減少，西濱近年完成路段多採高架，行車比有平面路口相交的路段便捷，也加強地方爭取高架化意願。
縣府工務處指出，依公路總局規畫的可行性報告，台61線主線將高架立體化，除了2次穿越國道3號的路段受限工程技術仍採平面通過，共可消除縣內12處平交路口，並增設竹南1（聯絡道為苗2線）、竹南2（聯絡道為龍江街及博愛街）、竹南3（聯絡道為台1己線）、後龍1（聯絡道為苗8線及苗11線）等4處分離式交流道銜接台61高架主線，另外，竹南龍江街可同時銜接國道3號及台61高架主線，促使竹南、後龍沿線交通功能更完善。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言