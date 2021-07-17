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台3線8處重機追焦熱門地點 苗栗警方將加強取締違規
苗栗縣台3線公路風景秀麗、路幅寬廣且彎道多，成為大型重型機車、超跑愛好者的出遊勝地，吸引許多攝影追焦者來捕捉重機過彎壓車或超跑馳騁的畫面，但追焦也可能引發交通事故，苗栗縣警局統計縣內台3線共有8處熱門追焦地點，將在假日加強取締違規，並勸離追焦者，今天上午執勤時已勸離多人。
苗栗縣警局交通隊指出，台3線追焦地點主要有8處，其中以大湖台3線北上106公里、台3線北上116.9公里及三灣鄉台3線南下103.6公里、台3線南下105.5公里等路旁空地或水溝是最熱門的追焦地點，常有車友為耍帥入鏡，騎車會加速並壓低車身過彎，不但容易造成事故發生，更有危險駕車之虞。
交通隊表示，去年5月間，苗栗縣三灣鄉台3線大河村路段就曾發生大型重機自摔意外，不料重機滑倒後衝向路邊，當時在溝內的4名追焦手都受波及，造成5人受傷送醫。一些追焦手雖在水溝內獵取畫面，但水溝、路邊空地也可能屬道路範圍，如影響道路交通安全，依法仍可開罰，未來將加強勸離追焦手。
縣警局強調，為維護台3線周邊居民及用路人安全，將於周末或連續假日在轄內各個熱門追焦地點執行巡邏、守望及測照等勤務，並取締車輛違規超速、未依規定改裝或變更車體等交通違規，呼籲重機及超跑駕駛人遵守交通規則，珍惜自己和他人生命，共同維護用路人安全。
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