微解封首周末！夜市周邊偷吃民眾多 「勸完一批又來一批」

微解封首周末，桃園市的夜市出現人潮，違規情況也跟著增加，不少民眾買完東西就跑到附近公園或社區大樓人行道，直接拉下口罩大吃大喝，儼然成為另一種群聚，附近居民憂成防疫破口；經發局長郭裕信表示，如果民眾是在夜市內邊走邊吃，經發局會做好管制，看到也會開罰，夜市外的部分，經發局只能呼籲民眾自律。

記者實地查訪，已恢復營業的夜市都有實名制、酒精消毒等關卡，攤商也落實口罩和面罩防範措施，但有些夜市一旁就是公園、空地或社區人行道，可見民眾席地而坐吃東西，經過詢問，民眾普遍回答「不知道外面不能吃東西」。

夜市附近居民表示，許多人見公園、大樓人行道沒照明就肆無忌憚，三五成群坐在一起嗑食物，人群從夜市移轉到鄰近公園、社區和巷弄，等於夜市把該承擔的疫情風險轉嫁到社區。政府考量夜市攤商生計鬆綁管制規定，作法無可厚非，但政府也應該做好配到，否則「業者賺錢，附近居民卻要承擔群聚感染風險，實在不合理」。

社區警衛搖頭表示，看到民眾就地吃東西都會道德勸說，但勸完一批又來一批，根本趕不完，有些人見勸說的是警衛，不具公權力，根本沒在怕，見警察取締才離開。