微解封首周末！夜市周邊偷吃民眾多 「勸完一批又來一批」
微解封首周末，桃園市的夜市出現人潮，違規情況也跟著增加，不少民眾買完東西就跑到附近公園或社區大樓人行道，直接拉下口罩大吃大喝，儼然成為另一種群聚，附近居民憂成防疫破口；經發局長郭裕信表示，如果民眾是在夜市內邊走邊吃，經發局會做好管制，看到也會開罰，夜市外的部分，經發局只能呼籲民眾自律。
記者實地查訪，已恢復營業的夜市都有實名制、酒精消毒等關卡，攤商也落實口罩和面罩防範措施，但有些夜市一旁就是公園、空地或社區人行道，可見民眾席地而坐吃東西，經過詢問，民眾普遍回答「不知道外面不能吃東西」。
夜市附近居民表示，許多人見公園、大樓人行道沒照明就肆無忌憚，三五成群坐在一起嗑食物，人群從夜市移轉到鄰近公園、社區和巷弄，等於夜市把該承擔的疫情風險轉嫁到社區。政府考量夜市攤商生計鬆綁管制規定，作法無可厚非，但政府也應該做好配到，否則「業者賺錢，附近居民卻要承擔群聚感染風險，實在不合理」。
社區警衛搖頭表示，看到民眾就地吃東西都會道德勸說，但勸完一批又來一批，根本趕不完，有些人見勸說的是警衛，不具公權力，根本沒在怕，見警察取締才離開。
郭裕信表示，這種情況可能不只會在夜市發生，早餐店和飲料店可能都有，只是夜市剛復業，民眾比較關注。經發局會做好夜市控管工作，看到違規也會開罰，也要呼籲民眾買完東西回家再吃。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言