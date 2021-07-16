盼增疫苗覆蓋率 鄭宏輝攜手生技業捐2萬支注射筒

新竹市65歲以上長輩疫苗涵蓋率本島第1，為協助市府疫苗施打工作，行政院顧問鄭宏輝與大協生化科技董事長趙祝舜今天攜手捐贈竹市衛生局2萬支1c.c.注射筒和1千件防護衣，鄭說，特地選擇捐贈刻度精細的注射筒，希望醫護人員可以「發揚客家精神」，不僅提高疫苗使用率，護理師也不用看到眼花。

鄭宏輝說，新竹縣市過去都有疫苗實際施打人數多於預計人數的案例，其實就是使用細針頭的注射筒發揮「客家精神」。這次捐贈大協生技研發的2萬支注射筒，希望透過精準抽取疫苗藥液、減少剩餘浪費，就能讓更多市民接種疫苗、提升竹市疫苗涵蓋率。

衛生局局長楊清媚代為受贈，她說，新竹市共設置9座疫苗施打站，竹科疫苗施打站為大型站，1天量能可以達1千人，有了這批防疫物資，加快疫苗施打效率，提供新竹市疫苗施打上的奧援，每瓶疫苗多打一些人，累積下來也會很可觀。

鄭宏輝說，新竹市是護國城市，不只守護護國群山，更有無數科技產業發展精密技術，成為防疫國家隊堅實後盾，很高興擁有醫藥用橡膠塞精密技術的大協生技，在疫情爆發後提出捐贈意願，盡一己之力回饋新竹。