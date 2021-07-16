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影／暫停營業近2個月 苗栗英才夜市重新開張

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗市英才觀光夜市暫停營業近2個月，今天傍晚重新開張，天沒黑就吸引不少消費者上門。記者胡蓬生／攝影
苗栗市英才觀光夜市暫停營業近2個月，今天傍晚重新開張，天沒黑就吸引不少消費者上門。記者胡蓬生／攝影

苗栗市英才觀光夜市今天傍晚恢復營業，在停業1個多月後終於重新開市，苗栗市公所、縣府工商發展處、衛生局、警察局都派員到場查核各項防疫措施，夜市重新開張，天沒黑就吸引不少民眾來消費，外帶喜愛的各類小吃、美食。

英才觀光夜市為每周三、五、六營業3天，苗栗縣政府因應三級警戒，5月17日宣布全縣夜市暫停營業，7月13日全國微解封，有條件鬆綁部分場所，縣內的夜市是否重新開放，縣府交由鄉鎮市公所因地制宜，自行評估，英才觀光夜市協會向苗栗市公所提送防疫管理計畫，經審核通過，今天起恢復營業。

英才夜市傍晚起恢復營業，實施實聯制，入口設置防疫門量溫消毒，餐飲也不開放內用，不少民眾下午6點不到就紛紛趕來夜市，挑選喜受的夜市美食，顯得很開心。

英才觀光夜市協會理事長林賢政表示，英才夜市重新營業，除了攤商有生意可做，也希望民眾來消費時能落實防疫，健康安全有保障，夜市會遵守禁止內用等各項防疫規範，攤位距離加大，設攤業者也減半，另外像氣墊遊戲設施因接觸風險，這次並未開放設攤。

縣府工商發展處表示，縣內各地夜市，除了苗栗英才夜市、三義夜市在今天恢復營業，公館夜市預定明天恢復營業。

苗栗市英才觀光夜市暫停營業近2個月，今天傍晚重新開張。記者胡蓬生／攝影
苗栗市英才觀光夜市暫停營業近2個月，今天傍晚重新開張。記者胡蓬生／攝影
苗栗市英才觀光夜市暫停營業近2個月，今天傍晚重新開張。記者胡蓬生／攝影
苗栗市英才觀光夜市暫停營業近2個月，今天傍晚重新開張。記者胡蓬生／攝影
苗栗市英才觀光夜市暫停營業近2個月，今天傍晚重新開張。記者胡蓬生／攝影
苗栗市英才觀光夜市暫停營業近2個月，今天傍晚重新開張。記者胡蓬生／攝影
苗栗市英才觀光夜市暫停營業近2個月，今天傍晚重新開張，天沒黑就吸引不少消費者上門。記者胡蓬生／攝影
苗栗市英才觀光夜市暫停營業近2個月，今天傍晚重新開張，天沒黑就吸引不少消費者上門。記者胡蓬生／攝影

夜市 衛生局

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