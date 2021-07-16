桃園二期稻開始供灌整田插秧 8月起受理改休耕或耕作

水利、農政單位今天起供灌桃園市二期稻作，水利署、農水署按先前協議，優先使用埤塘、河川水，讓農民整田、插秧階段有充足的水源。

農田水利署桃園、石門管理處、市政府農業局指出，二期稻作因為抽穗期間逢東北季風，飽滿程度和品質不如一期稻，因此插秧面積比一期少，合計約1萬公頃，有些農民轉作其他作物或申請休耕。

農業局表示，桃園市今年「對地綠色環境給付計畫」第2期作申報，及變更申報期為8月1日至8月31日，另申報種稻農友第2期作可於8月15日至8月31日就實際稻植稻作類型（稉、秈、糯），還有與集團產區簽約情形，可以到區公所辦理變更。

以農水署石門管理處灌區二期稻作為例，8月10日前為整田插秧期，預估插秧面積約4500公頃，桃園管理處所轄二期稻面積約6000公頃，都先取埤塘、河川水灌溉，不足的部分由石門水庫支援；北區水資源局估計7月底前，提供2100百萬噸灌溉水，按水庫16日79%蓄水率評估，二期稻整田插秧期間供水無虞。