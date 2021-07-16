快訊

美利堅「不」合眾國！民調指這兩群人最想脫美

俄國西伯利亞地區驚傳客機失蹤 機上載有17人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園二期稻開始供灌整田插秧 8月起受理改休耕或耕作

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園二期稻整田插秧開始供灌，圖為青埔地區整理好的田準備引水入田。圖／讀者提供
桃園二期稻整田插秧開始供灌，圖為青埔地區整理好的田準備引水入田。圖／讀者提供

水利、農政單位今天起供灌桃園二期稻作，水利署、農水署按先前協議，優先使用埤塘、河川水，讓農民整田、插秧階段有充足的水源。

農田水利署桃園、石門管理處、市政府農業局指出，二期稻作因為抽穗期間逢東北季風，飽滿程度和品質不如一期稻，因此插秧面積比一期少，合計約1萬公頃，有些農民轉作其他作物或申請休耕。

農業局表示，桃園市今年「對地綠色環境給付計畫」第2期作申報，及變更申報期為8月1日至8月31日，另申報種稻農友第2期作可於8月15日至8月31日就實際稻植稻作類型（稉、秈、糯），還有與集團產區簽約情形，可以到區公所辦理變更。

以農水署石門管理處灌區二期稻作為例，8月10日前為整田插秧期，預估插秧面積約4500公頃，桃園管理處所轄二期稻面積約6000公頃，都先取埤塘、河川水灌溉，不足的部分由石門水庫支援；北區水資源局估計7月底前，提供2100百萬噸灌溉水，按水庫16日79%蓄水率評估，二期稻整田插秧期間供水無虞。

石門水庫 桃園 二期稻作

延伸閱讀

目標7月底前3成市民完成接種 鄭文燦：沒有問題

桃園新增2本土、1境外 足跡添蘆竹一旅館

桃園教產工會喊話鄭文燦 高中以下教師何時打疫苗？

中職／桃園球場迎接復賽首戰 啟用防疫通道

相關新聞

夜市解封！竹北夜市遭禁營業 竹東夜市明可望搶頭香

新竹縣夜市微解封，竹東中央市場夜市可望打頭陣明天搶先恢復營業，業者今天已向公所及縣府提出申請，縣府則視業者提出的防疫計畫...

桃園二期稻開始供灌整田插秧 8月起受理改休耕或耕作

水利、農政單位今天起供灌桃園市二期稻作，水利署、農水署按先前協議，優先使用埤塘、河川水，讓農民整田、插秧階段有充足的水源...

桃園今6例接種後不良事件通報 AZ、莫德納各半

新冠肺炎公費疫苗預約平台的接種計畫今天上路，桃園雖增審核預約資格關卡，但接種秩序大致良好，未見排隊人龍；不過，桃園今天也...

新竹縣18歲以上疫苗接種率已超過15% 接種超過7萬劑

新竹縣今天（16日）維持0確診；縣府說明新竹縣目前已施打超過70444劑疫苗，18歲以上人口的疫苗接種涵蓋率則為15.2...

桃園教產工會喊話鄭文燦 高中以下教師何時打疫苗？

桃園市高中以下教職員什麼時候開始打疫苗？教育產業工會今天為老師們發聲，指出有的縣市都已經開始為老師打疫苗，或排好打疫苗的...

苗栗今+0 大型接種站能量「供過於求」調整施打時間

苗栗縣今天無新增確診案例，維持本土548例、境外13人、3人死亡；縣府表示，公費疫苗預約平台第9、10類對象今天開打，縣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。