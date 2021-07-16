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新竹縣18歲以上疫苗接種率已超過15% 接種超過7萬劑
新竹縣今天（16日）維持0確診；縣府說明新竹縣目前已施打超過70444劑疫苗，18歲以上人口的疫苗接種涵蓋率則為15.23%，預計今天就會替已收到通知的65歲以上民眾完成接種，後續62處接種站所也會持續接種計畫。
縣府表示，新竹縣目前收到的疫苗總數為79120劑，施打率為89.03%，目前在全縣62處疫苗接種站所進行施打，包含新埔國中大型疫苗接種站在內，有4處大型接種站施打量能每天都可達千人。
縣長楊文科今天上午也前往湖口王爺壟公園大型疫苗接種站關心，今天現場是為65至68歲的民眾施打疫苗，楊文科也特別向現場醫護人員深深一鞠躬致敬，感謝他們忍受全身防護的不適，仍熱心敬業地服務所有民眾。
衛生局指出，湖口王爺壟疫苗接種站今天預計接種1000人，皆為65至68歲，日前預約的民眾除了竹北地區明天仍有1場之前製發通知單的69至74歲鄉親要施打外，全縣在今天傍晚就會將65歲以上長者，包含日前通知單69歲以上和預約的65至68歲民眾施打完畢。
衛生局也說明，後續接下來18歲以上的民眾，請循中央公費疫苗預約平台登記預約施打，新竹縣全數62個大小疫苗施打站點，將持續替所有縣民服務。
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