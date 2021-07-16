目標7月底前3成市民完成接種 鄭文燦：沒有問題

桃園市長鄭文燦今天表示，全市COVID-19疫苗接種率已達21.04%，7月底前完成30%的目標「沒有問題」；第3輪預約接種將在23日開始，接種能量將從每週10萬人提升至16萬人。

鄭文燦今天下午在臉書（Facebook）直播說明COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情時表示，桃園市COVID-19疫苗接種計畫截至目前為止，以桃園人口數227萬1969人來計算，已有47萬8012人接種，接種率達21.04%，是六都第二，桃園在7月底以前到達全市接種率30%的目標「沒有問題」。

鄭文燦表示，今天是桃園市COVID-19疫苗第2輪預約接種首日，預約人數2萬1319人、接種人數2萬1043人，預約施打率98.7%；第2輪預約接種部分，合格人數總共會有約10萬人，應可順利完成。

鄭文燦說，桃園市COVID-19疫苗第3輪預約接種，預約時間從今天起至7月18日，接種時間為7月23日至28日，「每週接種能量從10萬人提升至16萬人」，接種站規劃大型接種站3座，社區接種站30座，醫院20家、診所96家、衛生所13家。