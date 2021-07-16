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溝通多次後獲共識 住都中心新竹首座社宅解決交通問題

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導

國家住都中心今天表示，住都中心將於新竹市東區都市計畫住宅區興辦社會住宅，經審慎評估當地居住需求，與新竹市府多次溝通後獲共識，依相關建築法令辦理，透過交通維持計畫解決光復路巷道路幅問題。

國家住都中心先前敲定在新竹東區閒置用地推出竹市首座社宅「竹科安居」，將興建545戶社會住宅，預計2025年完工，但竹市府認為該基地出入點為狹小巷弄，交通條件不佳，都市發展處指出，竹科安居社宅基地為台糖土地，北側為光復路一段，但出入道路以光復路一段163巷為主，路幅並不寬，先前有跟中央討論過，當時即認為交通動線不是很好，若屆時將興建200多戶甚至是500多戶社會住宅，恐不利住戶車輛進出。

住都中心表示，竹科安居社宅周邊依都市計畫設有兩處聯外8米道路，國家住都中心考量當地需求，以套房規劃為主，減少家庭用車需求，降低汽車使用率，並承諾提出交通衝擊改善方案，維持基地施工周邊道路暢通。

住都中心表示，住都中心和新竹市府共同解決竹科安居社宅現況問題，改善地區交通動線，協助新竹市府打造社會住宅，為居住正義努力，歡迎優良廠商加入社會住宅興建行列，踴躍參與投標。

新竹 社會住宅 社宅

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