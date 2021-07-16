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夜市解封！竹北夜市遭禁營業 竹東夜市明可望搶頭香

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹市樹林頭夜市因作為疫苗施打站，暫時無法恢復營業。本報資料照片
新竹市樹林頭夜市因作為疫苗施打站，暫時無法恢復營業。本報資料照片

新竹夜市微解封，竹東中央市場夜市可望打頭陣明天搶先恢復營業，業者今天已向公所及縣府提出申請，縣府則視業者提出的防疫計畫是否完備就會放行，但原先大肆宣傳明天將恢復營業的竹北夜市則遭縣府嚴令禁止，新竹縣警察局更將加派巡邏員警取締。

竹東鎮公所表示，竹東中央市場夜市約有近70個攤位，從5月中旬休市至今超過2個月，攤商代表在今天上午已經送交復業申請及防疫計畫書，公所將在下午將申請遞交到縣府報備，順利的話明天就能恢復營業；竹東沿河街夜市暫無恢復營業消息。

竹東觀光夜市促進會理事長蕭文甫表示，中央市場夜市攤商對於恢復營業都很期待，也都做好萬全防疫準備，民眾前來逛夜市必須戴好口罩、實聯制、保持取餐間隔，不過初期預計不會全部攤商都恢復營業，公所也特別要求因戲曲公園是疫苗接種站，防疫考量下公園周邊不要擺攤，其餘攤商都會全力配合公所及縣府防疫，讓民眾逛得安心。

竹東鎮長張順朋則說，竹東夜市能恢復營業民眾都很期待，如果順利核准通過並在明天開始營業的話，也呼籲竹東鄉親做好個人防疫，食物外帶且不要邊走邊吃，才能逛得安心、吃得放心。

不過同樣傳出明後天要恢復營業的竹北夜市，縣府稍早已緊急通知夜市攤商代表，要求禁止營業；據了解，竹北夜市疑似因原本就為非法集市，縣府聽聞夜市要復業擔心出現防疫破口，才會緊急電聯夜市代表要求不得復業。

縣府產發處則說，目前僅竹東中央市場夜市遞交申請，湖口夜市則自行維持暫停營業到26日，竹北夜市則是因用地不合法，原本就不得營業，如果明天仍違規擺攤，不排除派員立即開罰30萬元。

因竹北夜市也未提出完整防疫計畫，新竹縣警察局則表示將加派警力前往竹北夜市周邊巡邏，避免有攤商違規擺攤造成防疫破口，現場經勸離不聽，則會開單移交衛生局裁罰。

夜市 新竹 警察

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