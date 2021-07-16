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桃園教產工會喊話鄭文燦 高中以下教師何時打疫苗？

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市教育產業工會表示，台東等3縣市已經開始幫老師打疫苗或敲定注射時間，桃園還沒聲音，圖為先前幼教老師打疫苗畫面。記者鄭國樑／攝影
桃園市教育產業工會表示，台東等3縣市已經開始幫老師打疫苗或敲定注射時間，桃園還沒聲音，圖為先前幼教老師打疫苗畫面。記者鄭國樑／攝影

桃園市高中以下教職員什麼時候開始打疫苗？教育產業工會今天為老師們發聲，指出有的縣市都已經開始為老師打疫苗，或排好打疫苗的日期，桃園市標榜效率高服務好，為什麼到現在還看不見老師們打疫苗的時間。

桃園市今天是幼教人員最後一天打疫苗，教育局表示，高中以下各級學校的老師名冊已經造好送到教育部，教育局也完成教師打疫苗注射站的規畫，等教育部核定並配發桃園市疫苗，很快就可以排訂老師打疫苗的日期和時間。

桃園市教育產業工會指出，屏東縣政府昨天開始為高中以下教師打疫苗，台東縣也排訂明天為教師施打，台北市政府預計最快下周一（19日）為教師接種疫苗，「請問鄭文燦市長，桃園市教師何時施打疫苗？」

桃園市教育產業工會指出，中央流行防疫指揮中心把高中以下教職員劃為新冠肺炎第7類（維持國家安全及社會機能正常運作者）公費疫苗接種對象，從指揮中心宣布開始，教師們都非常相信政府而且「溫良恭儉讓」等接種疫苗。根據中央說法，學校教職人員疫苗施打全國一致作業，中央核定名冊並依數量配給疫苗，由地方政府安排施打，現在屏東、台東、台北的老師都開始或準備施打了，中央全國一致作業的說法顯然和實況不一樣。

桃園市教育產業工會說，屏東、台東及台北可以快速處理教師的疫苗施打，桃園市可以嗎？既然現在各縣市教師疫苗接種接力賽已鳴槍開跑，工會請問鄭文燦市長何時才要起跑？是要全國第七類人員全數施打完畢後才開跑嗎？要讓默默等待第7類造冊接種到來的桃園市老師等多久？

疫苗 桃園 屏東縣政府

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