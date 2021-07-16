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苗栗今+0 大型接種站能量「供過於求」調整施打時間

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
疫苗施打意願登記與預約系統延長至7月19日中午12點，縣府呼籲18歲以上縣民踴躍填報意願及登記，保障自身權益。圖／苗栗縣政府提供
疫苗施打意願登記與預約系統延長至7月19日中午12點，縣府呼籲18歲以上縣民踴躍填報意願及登記，保障自身權益。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣今天無新增確診案例，維持本土548例、境外13人、3人死亡；縣府表示，公費疫苗預約平台第9、10類對象今天開打，縣內規畫的大型接種站因報名人數不足，執行時間及場次有異動，已預約施打的民眾，大型接種站承辦醫院將做好通知與轉介。

苗栗縣衛生局指出，苗栗縣迄今獲撥疫苗數9萬7800劑，至7月15日止累計接種8萬5546人次，疫苗接種使用率達87.47%，疫苗覆蓋率18.55%。

衛生局說，苗栗縣成立的大型接種站今天起至19日為鄉親服務，地點分別在苗栗市文華國小活動中心、公館鄉公館國小活動中心、竹南鎮照南國小活動中心、竹南園區活動中心、頭份市興華高中活動中心、苑裡鎮中正里活動中心及苑裡鎮農會、後龍鎮維真國中活動中心，但因報名人數不足，執行時間有所異動，已預約民眾將由承辦醫院通知並轉介，請未預約的民眾勿到現場排隊，因為有登記中央才會配發疫苗，此外也避免群聚風險。

苗栗縣長徐耀昌說，提醒鄉親，疫苗施打意願登記與預約系統是建立大量疫苗接種，並能依序穩定有效推行的機制，為求疫苗使用最大化，請民眾不挑廠牌施打，疫苗都有效，打了疫苗才有防護力，有意願登記及接到簡訊通知後進行預約才有中央配發的疫苗。第三輪意願登記原訂15日下午5點截止，現已延長至7月19日中午12點，中央將依平台登記人數撥配疫苗，目前已無任何優先族群或預留第2劑疫苗的空間，請18歲以上縣民踴躍填報意願及進行登記，保障自身的權益。

苗栗縣大型場館接種站執行場次及時間已調整，先前已完成預約民眾將由承辦醫院通知及轉介接種。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣大型場館接種站執行場次及時間已調整，先前已完成預約民眾將由承辦醫院通知及轉介接種。圖／苗栗縣政府提供
公費疫苗預約平台第9、10類對象今天開打，苗栗縣規畫的大型接種站因報名人數不足，執行時間及場次將有異動。記者胡蓬生／攝影
公費疫苗預約平台第9、10類對象今天開打，苗栗縣規畫的大型接種站因報名人數不足，執行時間及場次將有異動。記者胡蓬生／攝影

疫苗 苗栗縣 衛生局

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