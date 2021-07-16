苗栗今+0 大型接種站能量「供過於求」調整施打時間

苗栗縣今天無新增確診案例，維持本土548例、境外13人、3人死亡；縣府表示，公費疫苗預約平台第9、10類對象今天開打，縣內規畫的大型接種站因報名人數不足，執行時間及場次有異動，已預約施打的民眾，大型接種站承辦醫院將做好通知與轉介。

苗栗縣衛生局指出，苗栗縣迄今獲撥疫苗數9萬7800劑，至7月15日止累計接種8萬5546人次，疫苗接種使用率達87.47%，疫苗覆蓋率18.55%。

衛生局說，苗栗縣成立的大型接種站今天起至19日為鄉親服務，地點分別在苗栗市文華國小活動中心、公館鄉公館國小活動中心、竹南鎮照南國小活動中心、竹南園區活動中心、頭份市興華高中活動中心、苑裡鎮中正里活動中心及苑裡鎮農會、後龍鎮維真國中活動中心，但因報名人數不足，執行時間有所異動，已預約民眾將由承辦醫院通知並轉介，請未預約的民眾勿到現場排隊，因為有登記中央才會配發疫苗，此外也避免群聚風險。