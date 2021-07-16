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苗栗6鄉鎮市地政所主任輪調 上午聯合交接

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗、通霄、銅鑼、頭份、竹南、大湖6個地政事務所主任上午在縣府2樓會議室擧行聯合交接儀式。圖／苗栗縣政府提供
苗栗、通霄、銅鑼、頭份、竹南、大湖6個地政事務所主任上午在縣府2樓會議室擧行聯合交接儀式。圖／苗栗縣政府提供

苗栗、通霄、銅鑼、頭份、竹南、大湖6個地政事務所主任上午在縣府2樓會議室擧行聯合交接儀式，縣長徐耀昌期勉他們發揮專長，提供貼近民意的優質服務，讓鄉親有感。

縣府表示，由於苗栗地政事務所主任賴雲霖屆齡退休，縣府地政處為落實職務輪調制度，共有6個地政事務所主任進行輪動，包括竹南地政事務所主任賴偉君調任苗栗地政事務所、大湖地政所主任范揚鴻調任竹南地政所、頭份地政所主任陳水生調任通霄地政所、銅鑼地政所主任林智明調任頭份地政所、通霄地政所主任鄭永正調任銅鑼地政所，大湖地政所主任由地政處地用科長劉嘉銘升任。

聯合交接典禮由縣府人事處副處長王建國、財政處副處長王淑馨、主計處副處長袁美玲監誓，6名主任宣誓就職後交接印信，縣長徐耀昌並頒贈退休主任賴雲霖紀念品，感謝他對地政工作的貢獻，也希望他傳承經驗，薪火相傳。

苗栗、通霄、銅鑼、頭份、竹南、大湖6個地政事務所主任上午在縣府2樓會議室擧行聯合交接儀式。圖／苗栗縣政府提供
苗栗、通霄、銅鑼、頭份、竹南、大湖6個地政事務所主任上午在縣府2樓會議室擧行聯合交接儀式。圖／苗栗縣政府提供

徐耀昌

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