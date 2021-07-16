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汽車僅有4米巷道出入 住都中心蓋竹科545戶社宅惹議

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
國家住都中心將在竹市東區蓋500多戶社宅。圖／國家住都中心提供
國家住都中心將在竹市東區蓋500多戶社宅。圖／國家住都中心提供

國家住宅及都市更新中心日前公告，將在新竹市東區興建「竹科安居」社會住宅，為竹市首座社宅，規模達545戶，統包工程即日起上網招標，但該計畫未事先向地方溝通，引起居民恐慌，因社宅基地通往光復路僅1條4公尺寬的巷道，不僅會車有困難，現逢下班時間，車潮至少回堵200公尺，未來一旦興建500戶社宅，恐成交通夢魘。

針對地方憂心興建社宅衝擊交通，國家住都中心今天中午回應，經審慎評估當地居住需求，與新竹市府多次溝通獲有共識，依相關建築法令辦理，透過交通維持計畫解決光復路巷道路幅問題，考量當地需求，社宅以套房規畫為主，減少家庭用車需求，降低汽車使用率，並承諾提出交通衝擊改善方案，維持基地施工周邊道路暢通。

市議員段孝芳今早邀來立委鄭正鈐與居民一同會勘，該處社宅基地位於光復路一段163巷內，為台糖土地，現況近163巷的空地做為停車場使用，還有1塊空地閒置荒廢，若要出入光復路一段，汽車只能走163巷，195巷與139巷等更窄，都只能讓機車通行。

「居民得知這裡要蓋500多戶社宅，只有恐慌2個字可以形容！」段孝芳說，光復路一段163巷一帶鄰近竹科，園區上下班車潮眾多，許多機車族下班都會走163巷通往光復路，常見綿延數百公尺的排隊車陣，若未來還要有500多戶社宅，叫居民怎不害怕。

李姓居民說，這裡的住戶開車只能靠163巷進出光復路，巷子只有4公尺寬，已是交通瓶頸點，如今又要塞那麼大的建案，「163巷要如何承受？」他不反對國家社宅政策，但應該要擬定交通配套，不只入住後會有問題，在興建時，大車出入就會先卡關。

也有住戶認為，當地交通條件不佳，像是社宅基地旁的139巷2弄原本只有2公尺寬，曾有居民暈倒求救，但救護車開不進來，大家連忙將人抬到光復路送醫，好不容易去年在副議長余邦彥協助下先替2弄拓寬至8公尺，但主要通往光復路的163巷仍無解。

立委鄭正鈐表示，163巷兩側為民房，巷距只有4公尺，平常連汽機車會車都有困難，何況是未來要興建500多戶的社宅，湧入更多新住戶後，勢必衝擊當地住戶環境，市府也理解當地存在交通問題，他要求住都中心能重新評估檢討，讓居民能安居樂業。

國家住都中心將在竹市東區蓋500多戶社宅，引起地方疑慮，市議員段孝芳今早邀來立委鄭正鈐與居民一同會勘。記者張裕珍／攝影
國家住都中心將在竹市東區蓋500多戶社宅，引起地方疑慮，市議員段孝芳今早邀來立委鄭正鈐與居民一同會勘。記者張裕珍／攝影
國家住都中心將在竹市東區蓋500多戶社宅，引起地方疑慮，市議員段孝芳今早邀來立委鄭正鈐與居民一同會勘，確認主要出入163巷只有4公尺寬。記者張裕珍／攝影
國家住都中心將在竹市東區蓋500多戶社宅，引起地方疑慮，市議員段孝芳今早邀來立委鄭正鈐與居民一同會勘，確認主要出入163巷只有4公尺寬。記者張裕珍／攝影
國家住都中心將在竹市東區蓋500多戶社宅，主要出入163巷只有4公尺寬，汽車會車都有困難。記者張裕珍／攝影
國家住都中心將在竹市東區蓋500多戶社宅，主要出入163巷只有4公尺寬，汽車會車都有困難。記者張裕珍／攝影
國家住都中心將在竹市東區蓋500多戶社宅，引起地方疑慮，市議員段孝芳今早邀來立委鄭正鈐與居民一同會勘。記者張裕珍／攝影
國家住都中心將在竹市東區蓋500多戶社宅，引起地方疑慮，市議員段孝芳今早邀來立委鄭正鈐與居民一同會勘。記者張裕珍／攝影
國家住都中心將在竹市東區蓋500多戶社宅，引起地方疑慮，市議員段孝芳今早邀來立委鄭正鈐與居民一同會勘。記者張裕珍／攝影
國家住都中心將在竹市東區蓋500多戶社宅，引起地方疑慮，市議員段孝芳今早邀來立委鄭正鈐與居民一同會勘。記者張裕珍／攝影

社宅 新竹 車潮

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