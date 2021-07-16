高山協作投入環境維護 雪霸封山清出200多公斤垃圾

雪霸國家公園管理處在疫情三級警戒期間封閉園區及生態保護區所有登山路線，為讓解封後到雪霸的山友能有更舒適安全的登山環境，雪管處特別請原住民協作團體清理偏遠山區的山屋及步道維護，共清理出200多公斤垃圾，也讓因疫情封山暫時失去工作機會的原住民高山協作得以紓困共度難關。

雪管處表示，5月15日後配合中央流行疫情指揮中心發布三級警戒及相關指引，全面封閉園區所有山屋及登山步道至今，雪管處利用園區內停止登山活動期間，委請高山協作員上山清理偏遠山屋及熱門登山步道，清理山屋共雇用11人上山，維護步道僱用60多人。

山屋包括霸南山屋、雪北山屋、素密達山屋等3座山屋及周邊環境，熱門步道包括桃山步道、喀拉業山步道及大鹿林道東線邊坡等環境，委託經費約40萬元，讓疫情期間暫時沒有經濟收入的原住民協作員能有工作機會，協助經濟紓困，也藉此期間共同合作清理山屋與維護步道環境，期待未來雪霸園區解封開放後，山友能有更好的登山健行品質。

雪管處指出，委請原住民協作清理的霸南山屋、雪北山屋及素密達山屋，都屬於聖稜線上的山屋，一般山友路程需4天以上，這群高山協作員除了靠步行至山屋清理環境，還要把山屋、步道周邊清理的垃圾、人為遺留物品背下山，其中霸南山屋共清出108公斤垃圾，素密達及雪北等2座山屋清出超過130公斤的垃圾，都靠高山協作員一步一步負重下山。