快訊

高雄男子上午剛接種莫德納疫苗 下午回家倒地死亡

113萬劑AZ疫苗今放行！食藥署傍晚再收三批效期曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園消防員「拈花惹草」 疫情期間靠園藝紓壓

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市消防局第二大隊興國分隊隊員劉憲蒲教導隊員，利用備勤空檔時間種植多肉植物，並利用藤蔓、手做花朵裝飾成盆栽造景，營造出更具親和力的辦公環境。圖為三級警戒前拍攝。圖／桃園市消防局提供
桃園市消防局第二大隊興國分隊隊員劉憲蒲教導隊員，利用備勤空檔時間種植多肉植物，並利用藤蔓、手做花朵裝飾成盆栽造景，營造出更具親和力的辦公環境。圖為三級警戒前拍攝。圖／桃園市消防局提供

消防員在疫情下除了救災打火、緊急救護外，後送確診患者過程中也背負染疫風險，壓力頗大。桃園市消防局第二大隊興國分隊隊員劉憲蒲利用報廢消防水帶接頭，種植多肉植物，除拉近洽公民眾間的距離，也讓隊員們暫時忘卻壓力。

劉憲蒲本身是園藝治療師，平時工作之餘進修園藝相關知識，防疫期間他學以致用，教導隊員們在備勤空檔時間種植多肉植物，並利用藤蔓、手做花朵裝飾成盆栽造景。

看見隊員們親自動手埋土、施肥、插花，劉憲蒲表示很有成就感，也很開心值班台多了綠色植物的陪襯，營造出更具親和力的辦公環境。

因疫情影響，消防員每一趟出勤救護前皆須戴上N95口罩、防護面鏡及防水隔離圍裙，炎熱天氣下身上衣服很快就濕透了，而後送患者的過程中也必須小心翼翼，深怕將病毒傳染給家人。

消防局第二大隊組長王信副表示，消防弟兄面臨一般人無法體會的壓力，若無適當宣洩，可能會罹患創傷後壓力症候群，侵蝕著身心健康；在疫情緊張期間，劉憲蒲利用園藝，療育了消防弟兄的身心。

桃園市消防局第二大隊興國分隊隊員劉憲蒲教導隊員，利用備勤空檔時間種植多肉植物，並利用藤蔓、手做花朵裝飾成盆栽造景，營造出更具親和力的辦公環境。圖為三級警戒前拍攝。圖／桃園市消防局提供
桃園市消防局第二大隊興國分隊隊員劉憲蒲教導隊員，利用備勤空檔時間種植多肉植物，並利用藤蔓、手做花朵裝飾成盆栽造景，營造出更具親和力的辦公環境。圖為三級警戒前拍攝。圖／桃園市消防局提供

園藝 消防員

延伸閱讀

桃園再傳砂石業者埋暗管 排廢水汙泥破壞濱海河口

台南消防辦到院前無生命跡象講習會 強化救護技能訓練

桃園確診再添3例 又見社區感染事件急清消

彰化火警殉職消防員追思會 家屬遞陳情信求真相

相關新聞

超暖司機不捨長者錯過公車「緊急迴轉」 竹縣府公開表揚

新竹縣快捷7號公車曾姓司機常助長輩上下車，有次烈日下，一名長者因拖著行李錯過公車，他緊急迴轉接人，暖舉被目擊乘客貼文分享...

桃園消防員「拈花惹草」 疫情期間靠園藝紓壓

消防員在疫情下除了救災打火、緊急救護外，後送確診患者過程中也背負染疫風險，壓力頗大。桃園市消防局第二大隊興國分隊隊員劉憲...

雪霸防疫清山屋整步道 逾200公斤垃圾靠人力背下山

雪霸國家公園管理處利用防疫封園期間，僱請原住民高山協作員清理偏遠山屋、登山步道，清出200多公斤垃圾，全仰賴人力負重背下...

酈英傑返美 鄭文燦邀他再來台灣吃菜包

美國在台協會（AIT）台北辦事處處長酈英傑（Brent Christensen）任滿離台，桃園市長鄭文燦今在臉書發文感謝...

桃園12觀光工廠微解封復業 3家優免門票或送開運燒攬客

三級警戒微解封之後，桃園市12家觀光工廠相繼恢復營業，市府經發局今天下午表示，第一波復業的觀光工廠中，部分展開優惠促銷，...

桃園再傳砂石業者埋暗管 排廢水汙泥破壞濱海河口

桃園市濱海既觀音草漯沙丘遭業者偷埋暗管重金屬汙染後，又傳出大園另間砂石場採類似做法偷排廢水、汙泥，桃園檢警掌握情資，13...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。