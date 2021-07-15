桃園消防員「拈花惹草」 疫情期間靠園藝紓壓

消防員在疫情下除了救災打火、緊急救護外，後送確診患者過程中也背負染疫風險，壓力頗大。桃園市消防局第二大隊興國分隊隊員劉憲蒲利用報廢消防水帶接頭，種植多肉植物，除拉近洽公民眾間的距離，也讓隊員們暫時忘卻壓力。

劉憲蒲本身是園藝治療師，平時工作之餘進修園藝相關知識，防疫期間他學以致用，教導隊員們在備勤空檔時間種植多肉植物，並利用藤蔓、手做花朵裝飾成盆栽造景。

看見隊員們親自動手埋土、施肥、插花，劉憲蒲表示很有成就感，也很開心值班台多了綠色植物的陪襯，營造出更具親和力的辦公環境。

因疫情影響，消防員每一趟出勤救護前皆須戴上N95口罩、防護面鏡及防水隔離圍裙，炎熱天氣下身上衣服很快就濕透了，而後送患者的過程中也必須小心翼翼，深怕將病毒傳染給家人。