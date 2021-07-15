雪霸防疫清山屋整步道 逾200公斤垃圾靠人力背下山

雪霸國家公園管理處利用防疫封園期間，僱請原住民高山協作員清理偏遠山屋、登山步道，清出200多公斤垃圾，全仰賴人力負重背下山，呼籲未來解封後，山友別忘落實「無痕山林」。

雪霸國家公園管理處今天表示，全國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫3級警戒期間，封閉園區內所有山屋及生態保護區所有登山路線，在停止登山活動同時，特別委請原住民協作團體清理偏遠山區山屋及維護熱門登山步道，以便日後解封，山友能有更舒適、安全的登山環境。

雪管處指出，委請原住民協作清理的範圍主在桃山步道、喀拉業山步道、大鹿林道東線邊坡等環境，以及霸南山屋、雪北山屋、素密達山屋等3座山屋及周邊環境。其中，這些位於雪霸園區內著名聖稜線上的山屋，一般山友路程都需要4天以上，高山協作員除徒步往返，更清出總計約238公斤的垃圾，都只能以人力一步一步負重背下山。

除了垃圾，山屋及步道周邊也有許多人為遺留物品，「這些東西不會自己消失」，雪管處呼籲山友在未來解封後，在上山前應該斟酌攜帶的物品，並落實「無痕山林」精神，自己產生的垃圾自己帶下山，共同維護山區生態環境。