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雪霸防疫清山屋整步道 逾200公斤垃圾靠人力背下山

中央社 / 苗栗縣15日電
雪霸國家公園管理處利用防疫3級警戒封園期間，僱請原住民高山協作員清理偏遠山屋、登山步道環境，共清出200多公斤垃圾，全仰賴人力負重背下山。（雪管處提供）中央社
雪霸國家公園管理處利用防疫3級警戒封園期間，僱請原住民高山協作員清理偏遠山屋、登山步道環境，共清出200多公斤垃圾，全仰賴人力負重背下山。（雪管處提供）中央社

雪霸國家公園管理處利用防疫封園期間，僱請原住民高山協作員清理偏遠山屋、登山步道，清出200多公斤垃圾，全仰賴人力負重背下山，呼籲未來解封後，山友別忘落實「無痕山林」。

雪霸國家公園管理處今天表示，全國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫3級警戒期間，封閉園區內所有山屋及生態保護區所有登山路線，在停止登山活動同時，特別委請原住民協作團體清理偏遠山區山屋及維護熱門登山步道，以便日後解封，山友能有更舒適、安全的登山環境。

雪管處指出，委請原住民協作清理的範圍主在桃山步道、喀拉業山步道、大鹿林道東線邊坡等環境，以及霸南山屋、雪北山屋、素密達山屋等3座山屋及周邊環境。其中，這些位於雪霸園區內著名聖稜線上的山屋，一般山友路程都需要4天以上，高山協作員除徒步往返，更清出總計約238公斤的垃圾，都只能以人力一步一步負重背下山。

除了垃圾，山屋及步道周邊也有許多人為遺留物品，「這些東西不會自己消失」，雪管處呼籲山友在未來解封後，在上山前應該斟酌攜帶的物品，並落實「無痕山林」精神，自己產生的垃圾自己帶下山，共同維護山區生態環境。

雪管處說，這次清理山屋共計僱用11人上山，維護步道60多人，委託經費約為新台幣40萬元，不僅為將來園區解封後的登山健行環境預作清理準備，更讓疫情期間暫時沒有經濟收入的原住民協作員，能有工作機會，藉此協助經濟紓困。

3級警戒暫封園 雪管處攜手原民協作清理山屋雪霸國家公園管理處15日表示，全國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫3級警戒期間，登山活動全面暫停，雪管處特別委請原住民協作團體清理偏遠山區山屋及維護熱門登山步道，以便日後解封，山友能有更舒適、安全的登山環境。（雪管處提供）中央社記者管瑞平傳真 110年7月15日 中央社
3級警戒暫封園 雪管處攜手原民協作清理山屋雪霸國家公園管理處15日表示，全國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫3級警戒期間，登山活動全面暫停，雪管處特別委請原住民協作團體清理偏遠山區山屋及維護熱門登山步道，以便日後解封，山友能有更舒適、安全的登山環境。（雪管處提供）中央社記者管瑞平傳真 110年7月15日 中央社

原住民 山友 登山步道 國家公園

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