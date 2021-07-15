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超暖司機不捨長者錯過公車「緊急迴轉」 竹縣府公開表揚

中央社 / 新竹縣15日電
新竹縣快捷7號公車曾姓司機常助長輩上下車，有次烈日下，一名長者因拖著行李錯過公車，他緊急迴轉接人，暖舉被目擊乘客貼文分享，感動許多網友。新竹縣政府15日公開表揚，但因曾姓司機為人低調，由總經理邱勝綸（左）代表接受。（新竹縣政府提供）中央社
新竹縣快捷7號公車曾姓司機常助長輩上下車，有次烈日下，一名長者因拖著行李錯過公車，他緊急迴轉接人，暖舉被目擊乘客貼文分享，感動許多網友。新竹縣政府15日公開表揚，但因曾姓司機為人低調，由總經理邱勝綸（左）代表接受。（新竹縣政府提供）中央社

新竹縣快捷7號公車曾姓司機常助長輩上下車，有次烈日下，一名長者因拖著行李錯過公車，他緊急迴轉接人，暖舉被目擊乘客貼文分享，感動網友，竹縣府得知後今天公開表揚。

新竹縣政府表示，原要公開表揚曾姓司機，但在聯繫曾姓司機服務的公司後，得知曾姓司機為人溫暖又低調，今天由總經理邱勝綸代表接受。

邱勝綸說，曾姓司機為有愛心的年輕人，更對乘客很熱心，一直以來，只要遇到長輩或是行動不便的民眾，都會耐心等候，相當貼心。

邱勝綸指出，有次，一名長輩拖著大行李走到公車站，卻因行動較為緩慢，錯過了公車幾秒鐘，而曾姓司機不捨長輩在烈日下，繼續等待下一班公車，而當時車上乘客也只有一名，在取得乘客同意後，將車迴轉接上這名長輩。

新竹縣長楊文科表示，今天特別致贈感謝狀及小禮物，表示對曾姓司機的感謝與鼓勵，希望讓正向的能量一直傳遞下去。

交通旅遊處長游志祥說，快捷7號公車是縣府委託科技之星交通股份有限公司營運行駛，曾姓司機為民服務的心態及熱忱，值得嘉許，也是公車司機的表率。

新竹

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