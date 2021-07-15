桃園再傳砂石業者埋暗管 排廢水汙泥破壞濱海河口

桃園市濱海既觀音草漯沙丘遭業者偷埋暗管重金屬汙染後，又傳出大園另間砂石場採類似做法偷排廢水、汙泥，桃園檢警掌握情資，13日搜索開挖破獲暗管，依廢棄物清理法等將余姓負責人、周姓廠長向法院聲押，並將採樣汙水送交鑑定，確認重金屬含量。

根據桃園市環保局裁罰紀錄，該砂石場中水池、沈澱池及回收池等，有添加藥劑以利化學沈澱，過程中會產生汙泥，但公司並無水汙染防治許可就逕行運作，2018年就曾被開罰8萬1000元。

另外，砂石場內無機物汙泥也未登載於廢棄物清理計畫書，汙泥堆置露天區，也沒有防止地面水、雨水及地下水流入滲透的設備，違反水汙、空汙挨罰紀錄前科累累。

桃園地檢署表示，經接獲檢舉大園區台61濱海附近的某砂石場，未經核准長期排放廢汙水、無機性汙泥進入南崁溪及出海口，造成河口、濱海一帶受汙染，桃檢由派重大組檢察官廖榮寬偵辦，指揮環保署北區督察大隊、保七總隊等查辦。

檢方說，經蒐證多時13日下午發動搜索，持法院核發的搜索票到砂石場外埋伏，由於當晚桃園下起大雷雨，但專案人員仍發現有廢水從灘岸的暗管排出，見時機成熟隨即衝入場內，當場逮捕正在操作的4名移工，並掌握暗管埋設位置。