新竹縣募集地方創生計畫 期盼為地方發展找新可能

新竹縣持續募集地方創生計畫，並著手規畫辦理教育訓練、地方創生參訪、成果行銷等，縣府指出未來將爭取行政院國發會「加速推動地方創生計畫」5年60億元預算協助提案單位；新竹縣去年成果展中共20多個在地單位參與，其中不乏返鄉青年，縣府期盼人才交流，為地方發展找出新的可能性。

縣府表示，面對城鄉發展不均，新竹縣積極推動地方創生，目前持續募集地方與企業提出相關計畫，以協助未來提案單位爭取行政院國發會預算，並在疫情趨緩後，由縣府地方創生輔導團隊協助輔導，更歡迎縣內任何團體提出地方創生事業計畫或構想。

縣長楊文科表示，為帶動新竹縣13鄉鎮地方特色，縣府去年開始辦理「新竹縣地方創生輔導計畫」，其中在去年成果展中共20多個在地單位參與，很高興也看到不少返鄉青年參與，期盼未來透過更多地方創生人才交流，為地方發展找出新的可能性。

縣府行政處說明，今年國發會提出多元徵案流程，並成立北區地方創生輔導中心，加速推動地方創生，屆時該中心將與縣府地方創生輔導團隊，共同輔導公所、民間團體及企業等地方創生提案。

行政處也指出，地方創生輔導團延續第1年的基礎，今年將增加實地訪視與輔導，配合提案單位事業計畫內容，安排科技導入、創意加值、農漁業生產研發、行銷通路、觀光旅遊、事業經營管理等專業委員，提供輔導相關建議。