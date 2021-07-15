新北宮廟扛神轎到拱天宮進香還大喇喇直播 遭批：亂來

新北市一間修道院的信眾昨天下午扛著神轎到苗栗縣白沙屯拱天宮進香，疑似違反疫情3級警戒不開放進香團及遶境活動的規定，但對方還大喇喇直播，絲毫不以為意，進香情況被民眾PO網質疑「都還沒開放進香，真的亂來」、「會不會太誇張」。

苗栗縣政府民政處接獲訊息後表示，將蒐集相關資料，全案目前並無人向通霄當地警方檢舉，但民政處會將違規情況報請苗栗縣警局、新北市警局調查蒐證，再移請相關衛生單位裁處，依傳染病防治法第37條及67條規定，可處6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

拱天宮昨天僅讓神明入廟，未同意讓這間宮廟人員進入參拜。拱天宮管委會總幹事陳春發表示，廟方嚴格遵守防疫規定，即使目前微解封，廟方第一時間仍決定維持3級警戒規定至7月26日，不開放信徒入廟參拜。

陳春發表示，這間宮廟位於新北鶯歌，早在2個月前對方就來電表示要到拱天宮進香，當時他就勸阻最好延期不要來，但對方堅持要來，還說是「神明交代、日期已看好」，拱天宮當時就表明屆時「只接待神明」，不會開放人員入廟，目前防疫期間進香活動受限，但其實可以跟神明再請示溝通，但昨天下午4點半對方仍按時間堅持前來，還大喇喇現場直播，唯恐天下不知，這是「明知不可為而為之」，後果必須自行承擔。