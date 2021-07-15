新竹縣文化局推臉書直播導覽 帶民眾雲端逛藝文場館

新竹縣文化局16日起、每周五中午推出線上直播導覽，在疫情各藝文場館閉館期間，邀請民眾透過網路搶先回味地方文化館的特色景致與在地多元文化，將依次導覽紙寮窩造紙工坊、龍瑛宗文學館、新竹縣縣史館，直播期間更有有獎徵答，文化局希望民眾在家也能藝文自由行。

文化局長李安妤表示，到26日預定三級警戒解封日前，仍呼籲民眾盡量待在家中不要隨便外出拋拋走，文化局推出的「博遊竹縣，雲端漫遊」線上直播導覽活動，會從這個周五連續3周，中午12點30分到下午1點線上帶民眾導覽新竹縣內的3處藝文場館。

李安妤說，無論是在靜謐深邃的紙寮窩造紙工坊、在北埔的龍瑛宗文學館，遨遊作家筆下的家園風光、或是新竹縣縣史館，民眾都能透過直播導覽，探索新竹的山海故事，體驗在家也能上山下海自由行。

直播導覽時間為每周五中午12點半，民眾只要上「新竹縣地方文化館」臉書粉絲專頁，就可以收看在直播，而且每場直播過後也會公布該場次的館所小謎題，民眾只要有線上參與導覽並正確回答，就會選出前5名觀眾送出文創小禮，獎品包含削鉛筆機、杯套等。