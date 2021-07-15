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竹市2萬人預約打AZ 啟動專線專人代預約

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
疫苗預約平台開放符合資格者預約施打，新竹市收到2萬人預約，市府將於明天起9處疫苗施打站全開，替預約者服務。圖／新竹市政府提供
疫苗預約平台開放符合資格者預約施打，新竹市收到2萬人預約，市府將於明天起9處疫苗施打站全開，替預約者服務。圖／新竹市政府提供

疫苗預約平台開放符合資格者預約施打，新竹市收到2萬人預約，市府將於明天起9處疫苗施打站全開，替預約者接種AZ疫苗，考量部分市民不諳網路，今天起也提供「疫苗專線專人代預約」的貼心服務，只要先備妥「健保卡號、身分證字號」雙卡號碼，致電進疫苗專線03-5355137，專人將協助登錄「意願登記」或「預約接種」。

市長林智堅也提醒，明天來施打疫苗的民眾，務必要帶健保卡、提前下載接種意願書，可事先寫好意願書；已收到簡訊、還未預約的民眾，今天傍晚5時是登記接種的截止時間，請民眾盡早預約施打，各站都尚有時段。

新竹市政府連日來替65歲以上長者接種疫苗，昨天已經告一段落，今天再度加碼替3千位不在籍長輩、回流預約在籍長者施打，目標全面完成竹市65歲以上長輩施打。

針對疫苗預約平台將在明天全面施打，林智堅說，今天傍晚5點前都還可線上預約，可預約日期區間為7月16至22日，目前北區站、南寮站、香山站、慈濟站、內湖國中等站所都還有很充足預約時段，鼓勵符合資格民眾盡早預約施打，建構群體防護網。

至於尚未意願登記的18歲以上民眾，今天下午5點前也可線上登記意願，有需求也可打疫苗專線由專人代預約，16到18日就會陸續收到簡訊，收到簡訊後即可上平台預約接種時段，請民眾盡早利用平台登記

AZ疫苗 健保卡 新竹

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