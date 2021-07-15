新北神轎違規到拱天宮進香 苗栗縣府將移送裁處

全國仍處於疫情3級警戒期，未開放進香團及遶境活動，但新北市某間修道院卻扛著神轎前往苗栗縣拱天宮進香參拜。苗栗縣民政處今天指出，將搜集資料移請衛生單位依法裁處。

有民眾上網質疑，新北市某間修道院的媽祖神轎14日傍晚抵達苗栗縣通霄鎮拱天宮，3進3退向白沙屯媽祖致意後，停在廟門前設立香案參拜進行延香儀式，「都還沒開放進香，真的亂來」及「會不會太誇張」。

對此，拱天宮管理委員會總幹事陳春發表示，約2個多月前、尚未進入COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情3級警戒期，對方就來電表達將至拱天宮進香行程，當時已回覆「最好不要」，但對方仍堅持「神明交代」日子也已擇定，一定要前往。

陳春發指出，曾提醒「可以向神明溝通」，但對方硬要過來沒辦法拒絕，最後只接受神明進入，但要求「人絕對不能進入大殿」，同時香客大樓在防疫期間，也不開放入住，對方一行約15人只能自行找地方過夜。

徒步進香的修道院人士低調表示，進香團成員只有9人，遵守防疫規定，但進行過程中，信徒自主要加入也無法拒絕。

中央流行疫情指揮中心日前公布13日起微解封，但針對宗教遶境、進香團仍維持3級警戒規範，暫不同意開放。

苗栗縣政府民政處宗教禮俗科長黃誠鶴指出，針對這起事件，將蒐集相關資料後，移送衛生單位裁處，依傳染病防治法第37條、67條規定，將可處新台幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰。