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竹市圖書館微解封預約借書爆量 「比疫情前多7倍」

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市微型圖書館開放，陸續有民眾來借書。記者張裕珍／攝影
新竹市微型圖書館開放，陸續有民眾來借書。記者張裕珍／攝影

圖書館微解封，民眾終於可以借閱書籍，新竹市立圖書館前天開放民眾上網預約書籍，並運用單一窗口讓民眾取書，第1天就預約1300多本書，「是疫情前1周的借閱量」，以小說、漫畫為大宗，為避免民眾等太久，市府急將1人借閱量從4本改為2本，另微型圖書館也對外開放，借閱同樣踴躍，市府歡迎民眾防疫期間一起徜徉書香。

室內場館包含圖書館在中央有條件開放的場域之內，新竹市有6間圖書館分館，因應中央鬆綁，市府決定圖書館微解封採單一窗口取書，依舊不讓民眾入館借閱，必須先上網借閱預約，再由館員幫忙民眾找書，讀者接到通知之後，再到圖書館取書即可。

新竹市文化局圖書資訊科統計，微解封第1天預約高達1300多本，「是疫情前1周的借閱量，1天就達標」，等於1天預約數是之前的7倍，由於原本規定1個人最多借4本，擔心借閱爆量，館員找書不及，恐耽誤民眾取書時間，昨天下修借閱量為2本，2天累計2141本，仍相當熱絡。

預約取書相當方便，市府文化局說，最快隔天就可以到圖書館取書，另也祭出跨館借閱的便民政策，舉例讀者可預約香山圖書館的書籍，並就近選擇動物園分館取書，避免奔波往返的風險，不過書籍運送1周1次，跨館取書最晚可能要等1周才會拿到書。

不僅如此，新竹市還有3座微型圖書館分別在柴橋活動中心、演藝廳、稅務局，由於設置地點較為開放，因應微解封決定重啟營運，文化局統計，原本疫情之前1個月借閱量約1500本，這2天下來，已經借出270本，顯見讀者也悶壞了，等不及借書回家看。

「1次能借4本書很方便！」一名媽媽今天早上帶的2名年幼孩子到微型圖書館借書，她說，孩子很愛看書，但之前疫情緣故，圖書館沒開放，只能上網買書，好不容易盼到微型圖書館開放，今天第1次使用很方便，雖然藏書不比圖書館豐富，但已相當實用。

新竹市圖書館採單一窗口做好防疫措施，替取書民眾服務。圖／新竹市文化局提供
新竹市圖書館採單一窗口做好防疫措施，替取書民眾服務。圖／新竹市文化局提供
新竹市微型圖書館開放，陸續有民眾來借書。記者張裕珍／攝影
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圖書館 疫情 新竹

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