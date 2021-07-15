竹市圖書館微解封預約借書爆量 「比疫情前多7倍」

圖書館微解封，民眾終於可以借閱書籍，新竹市立圖書館前天開放民眾上網預約書籍，並運用單一窗口讓民眾取書，第1天就預約1300多本書，「是疫情前1周的借閱量」，以小說、漫畫為大宗，為避免民眾等太久，市府急將1人借閱量從4本改為2本，另微型圖書館也對外開放，借閱同樣踴躍，市府歡迎民眾防疫期間一起徜徉書香。

室內場館包含圖書館在中央有條件開放的場域之內，新竹市有6間圖書館分館，因應中央鬆綁，市府決定圖書館微解封採單一窗口取書，依舊不讓民眾入館借閱，必須先上網借閱預約，再由館員幫忙民眾找書，讀者接到通知之後，再到圖書館取書即可。

新竹市文化局圖書資訊科統計，微解封第1天預約高達1300多本，「是疫情前1周的借閱量，1天就達標」，等於1天預約數是之前的7倍，由於原本規定1個人最多借4本，擔心借閱爆量，館員找書不及，恐耽誤民眾取書時間，昨天下修借閱量為2本，2天累計2141本，仍相當熱絡。

預約取書相當方便，市府文化局說，最快隔天就可以到圖書館取書，另也祭出跨館借閱的便民政策，舉例讀者可預約香山圖書館的書籍，並就近選擇動物園分館取書，避免奔波往返的風險，不過書籍運送1周1次，跨館取書最晚可能要等1周才會拿到書。

不僅如此，新竹市還有3座微型圖書館分別在柴橋活動中心、演藝廳、稅務局，由於設置地點較為開放，因應微解封決定重啟營運，文化局統計，原本疫情之前1個月借閱量約1500本，這2天下來，已經借出270本，顯見讀者也悶壞了，等不及借書回家看。