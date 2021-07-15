新竹出現巨大野生烏龜？ 農業處懷疑可能是走失或棄養

新竹縣府農業處保育專線昨天（14日）下午接獲民眾通報，指出自家菜園裡竟然出現巨大的烏龜，民眾驚恐之餘還表示那隻烏龜悠然自得地吃著菜園中種植的蔬菜，縣府動保人員立刻前往處理，卻赫見竟是「亞達伯拉象龜」，今天將暫送六福村野生動物園救傷醫院安置。

農業處表示，這隻巨大的象龜很可能因飼養逃逸或棄養，才會因為誤闖民眾菜園覓食被發現，經研判龜甲長約60公分，重量約50公斤，是屬於外來種、原產非洲馬達加斯加島北方阿爾達渤拉群島的亞達伯拉象龜，是生活在陸地的大型植食性陸龜科種類，依農委會公告為保育類動物，民眾需持有合法核准文件才可飼養。

農民是在14日下午輾轉向農業處保育專線通報，指出自家竹北市溪洲里溪洲街的菜園「有一隻大烏龜」，不斷啃食菜園中辛苦種植的高麗菜。

縣府啟動保育類野生動物救傷機制，但象龜經3名保育人員使勁吃奶力氣才順利抬起、送上車，經目識象龜外觀無受傷情形，健康狀況尚屬良好，保育人員暫時安置後，今天將送至六福村動物園救傷醫院，由專業獸醫師診斷健康狀況，暫養於動物收容中心。