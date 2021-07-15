苗栗縣針對現場調製飲品專案抽驗 初檢近3成不合格

苗栗縣衛生局今年針對現場調製飲品實施專案抽驗，稽查10家業者共14件，初次抽驗結果共有4件不合格，比率近3成。衛生局強調，經過複抽，有2件合格、1件咖啡因標示不合格移外縣市裁處，另有1件冰塊不合格裁罰。

苗栗縣衛生局指出，時值炎夏，也是飲冰品大量消費的季節，為因應新冠肺炎疫情升溫，依政府目前實施第三級疫情警戒標準，僅能提供外帶或外送服務，衛生局今年度執行現場調製飲品及冰品稽查專案抽驗，共稽查10家次業者，抽驗冷飲冰品茶葉、青草茶原料、咖啡飲料、食用冰塊、茶飲料及配料等，總計抽驗14件。

檢驗項目包括殘留農藥、咖啡因含量、防腐劑、甜味劑、香豆素、著色劑、順丁烯二酸與順丁烯二酸酐總量及微生物等，檢驗結果為10件合格、4件不合格。

衛生局指出，初次抽驗發現不合格的項目須複抽，最後結果有2件複抽合格、1件咖啡因標示不合格已移外縣市、1件冰塊不合格已裁罰；目前專案的抽驗納入許多其他專案項目一併抽驗，如比照往年冰品抽驗以微生物數量為主要抽驗項目，這次抽驗在複抽完成後，實際僅1件冰塊不合格，請民眾不要恐慌，誤解市售冰品有近3成不合格。

衛生局長張蕊仙表示，業者應做好自主衛生管理，加強工作人員個人衛生，製冰用的濾水器定期更換濾心，冰杓勿直接置於製冰槽內，以免造成冰塊汙染等風險，為確保縣民飲用冰品衛生安全，再次提醒民眾，夏日是病菌滋生季節及疫情期間，請平時勤洗手，並減少用手觸碰眼口鼻、注意飲食衛生。