苗栗導入移動式聲音照相科技 取締車輛噪音已開罰31件

苗栗縣環保局配合中央公告聲音照相科技執法相關法規，今年導入「移動式聲音照相科技執法」，加強在台 3線公路沿線、苗栗、頭份及竹南等陳情熱點執行取締作業，到6月底藉由科技執法已取締共31輛行駛中的車輛音量超標案件，每件開罰1800元至3600元不等，駕駛人未來行駛於道路，除了注意車速，也要小心製造噪音的問題，以免受罰。

苗栗縣環保局指出，環保局從2019年起擴大配合執行環警監聯合稽查取締改裝車輛，取締數由前年386件增至去年的835件，違反噪音管制法處分案件也從前年111件增至去年的225件，整體取締及處分數量都成長2倍以上；今年起配合中央公告聲音照相科技執法相關法規，再導入「移動式聲音照相科技執法」。

環保局表示，依中央法規，目前取締車輛音量超標，在速限50公里、70公里以下道路各有不同音量標準，例如70公里以下道路限制為86分貝，超標在5分貝以內可罰1800元，10分貝以內2700元，目前取締案件開罰金額多落在1800、2700元的區間，最高可開罰3600元。

環保局執法取締過程中，行駛中車輛的音量如接近開罰標準但未超標，聲音照相器材也會拍照存證，並通知車主前來檢驗是否有不當改裝情況，為避免車主更換排氣管來檢測，車輛通過檢測將會貼標，並將排氣管拍照上傳雲端，日後如再拍到同一車輛使用非檢測過關的排氣管，將可直接開罰。