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桃園市世界華人工商婦女企管協會 捐出百萬元防疫物資
桃園市世界華人工商婦女企管協會分會長溫碧雲連日和協會幹部，前往彰化秀傳醫院、部立桃園醫院、桃園市政府捐贈合計100萬元的防疫物資，包括通過認證相當於N95等級防疫口罩，還有「海之神（海能量）」防疫洗手乳、抗菌噴霧劑。
溫碧雲表示，桃園市政府的部分，共捐贈N95等級防疫口罩3000個，「海之神」健康潔手乳600瓶（550公克裝）、抗菌噴霧劑800瓶（500公克裝），所有物資都經過相關認證，絕對可以發揮防疫效果，由市政府統一分配給各防疫機構。桃園分會參與籌劃這次捐贈防疫物資的還有名譽會長陳淑秋、第一副會長 徐素娥、第二副會長游錦華、秘書長劉珍妤。
世界華人工商婦女企管協會為非營利組織，1994年創立，是從台灣發展到全球的國際工商婦女社團，組織分布於6大洲，會員都是華人工商婦女菁英，也是全球僑商以及台商婦女重要的溝通平台。
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